৩০০ কর্মী নেবে আরএফএল, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদ সংখ্যা: ৩০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

কাজের ধরন: মাসিক ও বাৎসরিক বিক্রয় লক্ষ্য অর্জন করা; নতুন গ্রাহক তৈরি ও বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা; পণ্য আকর্ষণীয়ভাবে ডিসপ্লে করা ও স্টক সঠিকভাবে সাজানো; শোরুম পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: শোরুমে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। শুধুমাত্র ঢাকা জেলার শোরুমের জন্য নারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ১৮–৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ১২,০০০–১৯,০০০ টাকা (মাসিক)। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

