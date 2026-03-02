৩০০ কর্মী নেবে আরএফএল, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদ সংখ্যা: ৩০০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ডিপ্লোমা/স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।
কাজের ধরন: মাসিক ও বাৎসরিক বিক্রয় লক্ষ্য অর্জন করা; নতুন গ্রাহক তৈরি ও বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা; পণ্য আকর্ষণীয়ভাবে ডিসপ্লে করা ও স্টক সঠিকভাবে সাজানো; শোরুম পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: শোরুমে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। শুধুমাত্র ঢাকা জেলার শোরুমের জন্য নারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ১৮–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: ১২,০০০–১৯,০০০ টাকা (মাসিক)। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
