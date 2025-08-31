জবানের হেফাজত: জান্নাতের পথ কিংবা জাহান্নামের দরজা

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
মানুষের শরীরের ছোট একটি অঙ্গ হলেও জবান তার পরিচয়ের মূল প্রতিফলন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘মানুষ তার মুখ থেকে একটি কথাও উচ্চারণ করে না, কিন্তু তার কাছে একটি তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত থাকে।’ (সুরা কাফ: ১৮) অর্থাৎ প্রতিটি শব্দই লিখে রাখা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন এর হিসাব দিতে হবে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করেছেন, ‘যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।’ (সহিহ্ বুখারি, সহিহ্ মুসলিম)।
রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, ‘মানুষকে তাদের মুখের ফসল ছাড়া আর কী জাহান্নামে মুখ থুবড়ে ফেলবে?’ (জামে তিরমিজি)।
আজকের সমাজে জবানের অপব্যবহার ভয়ংকর আকার নিয়েছে। মিথ্যা, গিবত, কটুবাক্য, অশ্লীলতা ও অপবাদ এখন সাধারণ হয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকেই অনর্থক বিতর্ক ও কটুকথায় জড়িয়ে পড়েন। অথচ একটি ভুল বাক্য মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করতে পারে।
জবান রক্ষার উপায়—
জবান মানুষের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিতে পারে, আবার জাহান্নামের কারণও হতে পারে। তাই আমাদের উচিত জবানকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা, মিথ্যা ও কটুবাক্য থেকে দূরে থাকা এবং শুধু সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
মানুষের শরীরের ছোট একটি অঙ্গ হলেও জবান তার পরিচয়ের মূল প্রতিফলন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘মানুষ তার মুখ থেকে একটি কথাও উচ্চারণ করে না, কিন্তু তার কাছে একটি তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত থাকে।’ (সুরা কাফ: ১৮) অর্থাৎ প্রতিটি শব্দই লিখে রাখা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন এর হিসাব দিতে হবে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করেছেন, ‘যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।’ (সহিহ্ বুখারি, সহিহ্ মুসলিম)।
রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, ‘মানুষকে তাদের মুখের ফসল ছাড়া আর কী জাহান্নামে মুখ থুবড়ে ফেলবে?’ (জামে তিরমিজি)।
আজকের সমাজে জবানের অপব্যবহার ভয়ংকর আকার নিয়েছে। মিথ্যা, গিবত, কটুবাক্য, অশ্লীলতা ও অপবাদ এখন সাধারণ হয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকেই অনর্থক বিতর্ক ও কটুকথায় জড়িয়ে পড়েন। অথচ একটি ভুল বাক্য মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করতে পারে।
জবান রক্ষার উপায়—
জবান মানুষের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিতে পারে, আবার জাহান্নামের কারণও হতে পারে। তাই আমাদের উচিত জবানকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা, মিথ্যা ও কটুবাক্য থেকে দূরে থাকা এবং শুধু সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
তখনো শেষ হয়নি সেই স্বর্ণালি যুগ। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে। জ্ঞানের একজন শ্রেষ্ঠ বাহক তখন জন্ম নিয়েছিলেন বুখারা অঞ্চলে। নাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি (রহ.)। যাঁর হাত ধরে হাদিস শাস্ত্র পেয়েছিল এমন এক দীপ্তিমান আলো, যা আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।২০ মিনিট আগে
মুমিনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করা। এটি এমন এক আমল, যা সরাসরি কোরআনের নির্দেশ এবং অসংখ্য সহিহ হাদিসে এর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন।১১ ঘণ্টা আগে
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক১৮ ঘণ্টা আগে
আরবি বর্ষের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল। এ মাসেই মহানবী (সা.)-এর জন্ম ও ওফাত। মক্কা থেকে মদিনায় তাঁর হিজরতও এ মাসে হয়েছিল। তাই রবিউল আউয়াল মাসের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। তবে এ মাসকে কেন্দ্র করে কোনো বিশেষ আমল হাদিসে বর্ণিত নেই। এ মাসে সিরাত পাঠে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত, যদিও তা কোনো...১ দিন আগে