গিবতের ভয়াবহ ৬ কুফল

শারমিন নাহার ঝর্ণা
গিবত অর্থ পরনিন্দা, দোষচর্চা বা কুৎসা রটনা করা। বর্তমান সমাজে গিবত একটি ভয়াবহ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আড্ডা, বিনোদন কিংবা সামান্য রাগের বশে আমরা অন্যের অনুপস্থিতিতে এমন অনেক কথা বলে ফেলি, যা তার সামনে বললে সে কষ্ট পেত। ইসলামের পরিভাষায় অন্যের পেছনে এমন সমালোচনা করাই হলো গিবত।
গিবতের ভয়াবহতা
পবিত্র কোরআনে গিবত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা একে অন্যের গিবত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।’ (সুরা হুজুরাত: ১২)
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মিরাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখগুলো তামার তৈরি। তারা তা দিয়ে অনবরত নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে আঁচড় কাটছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘হে জিবরাইল, তারা কারা?’’ তিনি বললেন, ‘‘তারা সেসব লোক, যারা মানুষের গোশত খেত (গিবত করত) এবং মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জতের ওপর আঘাত হানত।’’’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৮)
গিবত ও অপবাদের পার্থক্য
একবার রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল, গিবত কী?’ তিনি বললেন, ‘তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে।’ প্রশ্ন করা হলো, ‘যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষটি সত্যিই থেকে থাকে?’ তিনি বললেন, ‘তুমি যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবেই তুমি গিবত করলে; আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, তাহলে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৪)
গিবতের প্রধান কয়েকটি ক্ষতিকর দিক হলো: ১. গিবতকারীর নেক আমল সেই ব্যক্তির আমলনামায় চলে যায়, যার গিবত করা হয়েছে। ২. কবরে কঠিন শাস্তির অন্যতম কারণ। ৩. তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে। ৪. জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ৫. পুলসিরাতে আটকে যাবে। ৬. যে মজলিসে গিবত হয়, সেখানে উপস্থিত থাকা বা তা শোনাও অপরাধ।
গিবত অর্থ পরনিন্দা, দোষচর্চা বা কুৎসা রটনা করা। বর্তমান সমাজে গিবত একটি ভয়াবহ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আড্ডা, বিনোদন কিংবা সামান্য রাগের বশে আমরা অন্যের অনুপস্থিতিতে এমন অনেক কথা বলে ফেলি, যা তার সামনে বললে সে কষ্ট পেত। ইসলামের পরিভাষায় অন্যের পেছনে এমন সমালোচনা করাই হলো গিবত।
গিবতের ভয়াবহতা
পবিত্র কোরআনে গিবত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা একে অন্যের গিবত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।’ (সুরা হুজুরাত: ১২)
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মিরাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখগুলো তামার তৈরি। তারা তা দিয়ে অনবরত নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে আঁচড় কাটছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘হে জিবরাইল, তারা কারা?’’ তিনি বললেন, ‘‘তারা সেসব লোক, যারা মানুষের গোশত খেত (গিবত করত) এবং মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জতের ওপর আঘাত হানত।’’’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৮)
গিবত ও অপবাদের পার্থক্য
একবার রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল, গিবত কী?’ তিনি বললেন, ‘তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে।’ প্রশ্ন করা হলো, ‘যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষটি সত্যিই থেকে থাকে?’ তিনি বললেন, ‘তুমি যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবেই তুমি গিবত করলে; আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, তাহলে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৪)
গিবতের প্রধান কয়েকটি ক্ষতিকর দিক হলো: ১. গিবতকারীর নেক আমল সেই ব্যক্তির আমলনামায় চলে যায়, যার গিবত করা হয়েছে। ২. কবরে কঠিন শাস্তির অন্যতম কারণ। ৩. তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে। ৪. জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ৫. পুলসিরাতে আটকে যাবে। ৬. যে মজলিসে গিবত হয়, সেখানে উপস্থিত থাকা বা তা শোনাও অপরাধ।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।৮ ঘণ্টা আগে
নফল একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইবাদতকে নফল বলা হয়। এসব আমলে রয়েছে অঢেল সওয়াব; তবে তা ত্যাগ করলে কোনো গুনাহ বা তিরস্কার নেই।১৪ ঘণ্টা আগে
প্রবাসে গমন-ইচ্ছুক এবং বর্তমান প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনের নানামুখী সংকট, আইনি জটিলতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও পরিবার ভাঙনের কারণ-উত্তরণসহ নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের গাইডলাইন’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।১৭ ঘণ্টা আগে
তওবা মানে ক্ষমা চেয়ে সঠিক পথে ফিরে আসা। তওবা মানে নিজের ভুল স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত গড়ার চেষ্টা করা। সহজে বললে—পাপের পথ ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে সেই পাপে না ফেরার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা।১ দিন আগে