প্রবাসীদের নিয়ে শায়খ আহমাদুল্লাহর ভিন্নধর্মী আয়োজন

ইসলাম ডেস্ক 
শায়খ আহমাদুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
প্রবাসে গমন-ইচ্ছুক এবং বর্তমান প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনের নানামুখী সংকট, আইনি জটিলতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও পরিবার ভাঙনের কারণ-উত্তরণসহ নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের গাইডলাইন’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সব ধর্মের মানুষের দুর্ভোগ-দুর্যোগে পাশে দাঁড়াব: শায়খ আহমাদুল্লাহসব ধর্মের মানুষের দুর্ভোগ-দুর্যোগে পাশে দাঁড়াব: শায়খ আহমাদুল্লাহ

গত শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানীর আফতাবনগরে ফাউন্ডেশনের আস-সুন্নাহ অডিটরিয়ামে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের ৪৮টি দেশে কর্মরত বাংলাদেশের ৫৪ জেলা থেকে সাড়ে চার শ প্রবাসী অংশগ্রহণ করেন।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রবাসীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। এতে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ইসলামিক স্কলার শায়খ আহমাদুল্লাহ ‘প্রবাস থেকে পরিবার ব্যবস্থাপনা ও রিমোট প্যারেন্টিং’ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এ ছাড়া মুসলিম আইডেন্টিটি সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেন মিরপুর পল্লবী মসজিদুল জুমা কমপ্লেক্সের খতিব মাওলানা আবদুল হাই মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রবাসীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও আইনি সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল আলম সুমন, প্রবাসীদের আইনি সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন সৌদি আরবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের সাবেক কাউন্সিলর ও উপসচিব আরিফুজ্জামান, প্রবাসীদের মানসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন সাইকোলজিস্ট ফাহিম আব্দুল্লাহ এবং সঠিক অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী সাব্বির আহম্মেদ।

প্রবাসীদেরকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বলে উল্লেখ করে শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, ‘দেশের অর্থনীতি যাঁদের শ্রম, ঘাম ও ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরা হলেন আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা।’

প্রবাসীদের পরিবার পরিচালনা ও সন্তান লালন-পালনের দিকনির্দেশনায় শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, ‘দুনিয়ার সামান্য সম্পদ উপার্জনের পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা যেন আমাদের আসল সম্পদ—পরিবার ও সন্তানদের অবহেলা না করি। মনে রাখবেন, টাকা দিয়ে সুখের উপকরণ কেনা গেলেও সন্তানদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে প্রকৃত সুখী হওয়া সম্ভব নয়।’

ভূমিকম্প অনেক বড় সতর্কবার্তা রেখে গেল: শায়খ আহমাদুল্লাহভূমিকম্প অনেক বড় সতর্কবার্তা রেখে গেল: শায়খ আহমাদুল্লাহ

অনুষ্ঠানে শায়খ আহমাদুল্লাহ ঘোষণা করেন, প্রবাস ফেরত ব্যক্তিদের স্বাবলম্বীকরণ ও তাঁদের আত্মনির্ভরতার পথ সুগম করার লক্ষ্যে শিগগিরই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন।

বিষয়:

প্রবাসীইসলামনৈতিকতা
