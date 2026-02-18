Ajker Patrika
ইসলাম

রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৩
রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
ছবি: সংগৃহীত

আগামী রমজানের জন্য সারা দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করবে এ সময়সূচি।

ঢাকার সময় অনুসারে ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রথম রোজার সেহরির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট।

৬৪ জেলার ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচী

এ বছর দেশের ৬৪ জেলার জন্য ৬৪টি আলাদা সময়সূচি প্রকাশ করেছে ফাউন্ডশেন। এ–কারণে এবার ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব হিসাবে কোনো জেলার রোজাদারকে যোগ বা বিয়োগ করে সময় বের করতে হবে না।

এতে করে রোজাদারগণ আরো নির্ভুল সময়ে পবিত্র রমজানের সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করতে পারবেন।

সতর্কতা

ফাউন্ডশেন তাদের ওয়েব সাইটে জানিয়েছে, সময়সূচিতে লিখিত সাহরির শেষ সময় মূলত ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শুরুর সময়।

তবে যেহেতু জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব অনুপাতে সময়ের ব্যবধান হয়ে থাকে, তাই জেলার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেহরি র সময় জেলার পূর্ব প্রান্ত এবং ফজরের আজানের সময়টি জেলার পশ্চিম প্রান্তের সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর ইফতারের জন্য জেলার পশ্চিম প্রান্তের সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিষয়:

সময়সীমারমজানইফতারসেহরিরমজান মোবারকইসলামিক ফাউন্ডেশন
