বাংলাদেশে রমজানের চাঁদ দেখা গেছে, কাল থেকে রোজা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১৫
ফাইল ছবি

বাংলাদেশে রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে বলে জানিয়েছে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি।

আজ বুধবার সন্ধ্যার পরে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে আজ বুধবার রাত থেকেই তারাবির নামাজ শুরু হচ্ছে। বুধবার দিবাগত ভোর রাতে সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানরা রোজা রাখতে শুরু করবেন।

মঙ্গলবার সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় চাঁদ দেখা যাওয়ায় বুধবার সেসব দেশে রোজা পালন করা হয়েছে।

