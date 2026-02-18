বাংলাদেশে রমজানের চাঁদ দেখা গেছে, কাল থেকে রোজা

বাংলাদেশে রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে বলে জানিয়েছে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি।
আজ বুধবার সন্ধ্যার পরে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
এর ফলে আজ বুধবার রাত থেকেই তারাবির নামাজ শুরু হচ্ছে। বুধবার দিবাগত ভোর রাতে সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানরা রোজা রাখতে শুরু করবেন।
মঙ্গলবার সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় চাঁদ দেখা যাওয়ায় বুধবার সেসব দেশে রোজা পালন করা হয়েছে।
চাঁদের সঙ্গে আমাদের ভিন্ন ধরনের এক সম্পর্ক। ছেলেবেলায় মায়ের মুখে চাঁদ মামার কবিতা শুনে এর প্রতি ভিন্ন এক টান তৈরি হয়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প, কবিতা, উপন্যাসে চাঁদের উপস্থিতি আমাদের আরও আপ্লুত করে।
কখন রমজানের চাঁদ উঠবে—তার জন্য গভীর আগ্রহ ও মমতা নিয়ে অপেক্ষা করতেন মহানবী (সা.)। আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) শাবান মাসের হিসাব অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক গুরুত্বসহকারে রাখতেন। অবশেষে রমজানের চাঁদ দেখে রোজা শুরু করতেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবান মাসের হিসাব ৩০ দিন পূর্ণ করতেন।
সন্তানসন্ততি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক অমূল্য উপহার। পবিত্র কোরআনে সন্তানকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সম্পদ ও সন্তানাদি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।' (সুরা কাহাফ: ৪৬)। সন্তান শুধু উপহার নয়, বরং এটি একটি পবিত্র আমানত।
সৌদি আরবে রমজানের চাঁদ দেখা গেছে। দেশটিতে আগামীকাল বুধবার থেকে রোজা শুরু হবে। বাংলাদেশেও বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হতে পারে। তবে সামনে এমন এক সময় আসছে, যখন রোজাদাররা একই বছরে দুবার রমজান পালন করবেন।