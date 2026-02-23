ইমাম নববী (রহ.): ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

ইতিহাসে কিছু মনীষী আসেন, যাঁদের জীবন ও কর্ম মানবসভ্যতাকে চিরকাল আলোকিত করে। ইমাম নববী (রহ.) ছিলেন তেমনই এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। মাত্র ৪৫ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি ইসলামি জ্ঞানভান্ডারে যে অমূল্য রত্ন রেখে গেছেন, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে।
ইমাম নববীর পূর্ণনাম হলো আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ আন-নববী। তিনি ৬৩১ হিজরি (১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) সিরিয়ার নাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী।
প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই সমাপ্ত করে পবিত্র কোরআনের হাফেজ হন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র দামেস্কে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি সে সময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছে হাদিস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ এবং আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।
ইমাম নববী (রহ.)-এর রচনাবলি আজ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মুসলিমদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। তাঁর কিছু কালজয়ী কিতাব হলো:
তিনি কেবল মুহাদ্দিসই ছিলেন না, বরং শাফেয়ি মাজহাবের একজন প্রখ্যাত ফকিহ ছিলেন। তাঁর রচিত ‘মিনহাজুত তালেবিন’ এবং ‘রওয়াজুত তালেবিন’ গ্রন্থ দুটি শাফেয়ি ফিকহের মৌলিক এবং অপরিহার্য পাঠ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।
ইমাম নববী (রহ.) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু, অল্পে তুষ্ট এবং বিনয়ী।
৬৭৬ হিজরি (১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) মাত্র ৪৫ বছর বয়সে এই মহান জ্ঞানতাপস মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। খুব অল্প সময়ে ইলম ও ইবাদতের যে বিশাল উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।
পবিত্র মাহে রমজান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য এক বিশেষ উপহার। এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত বরকতময়। রমজান মাসকে তিনটি ভাগে (দশক) বিভক্ত করা হয়েছে, যার প্রতিটি অংশই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।২ ঘণ্টা আগে
মদিনার পথ ধরে হাঁটছিলেন আবু হুরায়রা (রা.)। সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। পেটের ভেতর ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, যেন সেখানে ছোট ছোট পাথর জমা হয়ে আছে। একসময় আর না পেরে পথের পাশে বসে পড়লেন তিনি। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে, চোখের গভীরে ক্লান্তি আর যন্ত্রণা। তিনি বুঝতে পারলেন, আজ আর কিছু মিলবে না।৩ ঘণ্টা আগে
নিয়ত অন্তরের কাজ, জিহ্বার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোনো কাজের শুরুতে মনের মধ্যে যে ইচ্ছা পোষণ করা হয়, সেটাকেই নিয়ত বলা হয়। নিয়ত রোজা শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। কেউ মুখে উচ্চারণ না করলেও অন্তরে রোজার নিয়ত থাকলে তার রোজা আদায় হয়ে যাবে।৪ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৯ ঘণ্টা আগে