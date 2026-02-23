Ajker Patrika
ইসলাম

রোজার প্রথম ১০ দিন যেসব দোয়া পড়বেন

ইসলাম ডেস্ক 
রোজার প্রথম ১০ দিন যেসব দোয়া পড়বেন
প্রতীকী ছবি

পবিত্র মাহে রমজান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য এক বিশেষ উপহার। এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত বরকতময়। রমজান মাসকে তিনটি ভাগে (দশক) বিভক্ত করা হয়েছে, যার প্রতিটি অংশই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

রমজানে গুনাহের ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্বরমজানে গুনাহের ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব

রমজানের তিন দশকের ফজিলত

হজরত সালমান ফারসি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) শাবান মাসের শেষ দিন সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন, ‘ (মাহে রমজান) এমন একটি মাস, যার প্রথম ভাগ রহমত, মধ্যবর্তী ভাগ মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং শেষ ভাগে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।’ (সহিহ ইবনে খুজাইমা: ১৮৮৭)

অর্থাৎ, রমজানের ৩০ দিনের বিভাজন হলো:

  • ১-১০ রমজান: রহমতের দশক।
  • ১১-২০ রমজান: মাগফিরাতের দশক।
  • ২১-৩০ রমজান: নাজাত বা মুক্তির দশক।

দোয়া কবুলের মাস রমজান

রমজান মাসে মুমিনদের জন্য অন্যতম বড় সুসংবাদ হলো দোয়া কবুল হওয়া। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না—এক. ন্যায়পরায়ণ বাদশা, দুই. রোজা পালনকারী—যতক্ষণ না সে ইফতার করে এবং তিন. মজলুমের দোয়া।’ (জামে তিরমিজি: ৩৫৯৮)

দোয়া হলো ইবাদতের মূল। তাই রমজানের এই বিশেষ সময়ে আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

রহমতের দশকের (প্রথম ১০ দিন) বিশেষ দোয়া

রমজানের প্রথম ১০ দিন যেহেতু আল্লাহর অসীম রহমত নাজিল হয়, তাই এ সময় বেশি বেশি রহমত কামনার দোয়া পড়া সুন্নত। নিচে কোরআন থেকে দুটি শক্তিশালী রহমতের দোয়া তুলে ধরা হলো:

  • ১. ক্ষমা ও রহমতের দোয়া

আরবি:

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ: রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রা-হিমিন।

অর্থ: ‘হে আমার রব, ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ (সুরা মুমিনুন: ১১৮)

  • ২. হেদায়াত ও রহমতের দোয়া

আরবি: رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাঁও ওয়াহাইয়ি লানা মিন আমরিনা রাশাদা।

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের অনুগ্রহ (রহমত) দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।’ (সুরা কাহাফ: ১০)

রমজানের প্রথম ১০ দিন হেলায়-ফেলায় না কাটিয়ে বেশি বেশি নফল ইবাদত, কোরআন তিলাওয়াত এবং উপরিউক্ত দোয়াগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত হাসিল করা উচিত।

বিষয়:

ইসলামরমজানরমজান মোবারকমাহে রমজানরহমতের রমজান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

সম্পর্কিত

রোজার প্রথম ১০ দিন যেসব দোয়া পড়বেন

রোজার প্রথম ১০ দিন যেসব দোয়া পড়বেন

ইমাম নববী (রহ.): ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

ইমাম নববী (রহ.): ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

এক পেয়ালা দুধে যে মুজিজা দেখেছিলেন আবু হুরায়রা (রা.)

এক পেয়ালা দুধে যে মুজিজা দেখেছিলেন আবু হুরায়রা (রা.)

নিয়ত না করলে কি রমজানের রোজা শুদ্ধ হবে?

নিয়ত না করলে কি রমজানের রোজা শুদ্ধ হবে?