ওমরাহযাত্রীদের ১৮ এপ্রিলের মধ্যে সৌদি ত্যাগের নির্দেশ

সৌদি আরবে ওমরাহ পালনে আসা বিদেশি নাগরিকদের আগামী ১৮ এপ্রিলের মধ্যে সৌদি আরব ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। ওমরাহ মৌসুমের সমাপ্তি এবং হজ ২০২৬-এর প্রস্তুতি শুরু করার লক্ষ্যে এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে, ১৪৪৭ হিজরির ১ জিলকদ (১৮ এপ্রিল ২০২৬) হবে ওমরাহ ভিসাধারীদের জন্য সৌদি আরবে অবস্থানের সর্বশেষ তারিখ। প্রতিবছরের নিয়মিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ওমরাহ এবং হজ মৌসুমের মধ্যকার এই সময়টিতে সৌদি আরবে হজের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।
সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করে জানিয়েছে, যেসব ওমরাহযাত্রী ১৮ এপ্রিলের পর দেশটিতে অবস্থান করবেন, তাঁদের ভিসার শর্ত লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। ওমরাহযাত্রীদের সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্থান নিশ্চিত করতে এবং হজযাত্রীদের আগমনের সুবিধার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, সৌদি আরব প্রতিবছর রমজান-পরবর্তী জিলকদ মাস থেকেই বহির্বিশ্বের হজযাত্রীদের স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম শুরু করে।
সূত্র: দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন
