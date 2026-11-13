নববি যুগের স্মৃতিবিজড়িত মক্কার ৫ মসজিদ

নববি যুগের স্মৃতিবিজড়িত মক্কার ৫ মসজিদ
পবিত্র মক্কা নগরী। সারিবদ্ধ সুউচ্চ পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে যেখানে ছড়িয়ে আছে ওহির সুবাস, নবুওয়াতের স্মৃতি এবং নবীজি (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের জীবনের বহু ঐতিহাসিক অধ্যায়। এখানকার পাহাড়, প্রান্তর, উপত্যকা ও স্থাপনার মতো বেশ কিছু মসজিদে লেগে আছে নববি যুগের আবহ। কোথাও মিশে আছে মক্কা বিজয়ের গৌরবময় স্মৃতি, কোথাও নবীজি (সা.)-এর মুজেজার বর্ণনা, আবার কোথাও কোরআনের আহ্বানে জিনদের ইসলাম গ্রহণ কিংবা হজ ও ওমরাহর ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন। এসব স্থাপনা যেন বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় ফেলে আসা সেই যুগের কথা। সময়ের পরিক্রমায় এসব মসজিদের অবয়ব বদলেছে, হয়েছে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস আজও মুসলিম হৃদয়ে জাগায় গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা। মক্কার এমনই ঐতিহাসিক পাঁচ মসজিদ নিয়ে লিখেছেন হাফেজ মাওলানা আজিজুল হক।
মসজিদে ফাতহ
মসজিদটি পবিত্র মক্কা নগরীর উত্তর দিকে, জান্নাতুল মুআল্লা কবরস্থান ও মসজিদে জিনের কাছাকাছি অবস্থিত। ‘ফাতহ’ শব্দের অর্থ বিজয়। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় এখানে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁবু গেড়েছিলেন এবং বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এখানে নবীজি (সা.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং দোয়া করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) যে মহানুভবতা, ক্ষমাশীলতা ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা আজও মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয়। এই মসজিদটি সেই ঐতিহাসিক বিজয়ের স্মৃতি বহন করে আসছে শত শত বছর ধরে।
মসজিদে শাজারাহ
পবিত্র মক্কার আল-হুজুন এলাকায় অবস্থিত ঐতিহাসিক ‘মসজিদে শাজারাহ’। আরবি ‘শাজারাহ’ শব্দের অর্থ গাছ। এটি মসজিদে জিনের ঠিক বিপরীতে এবং ঐতিহাসিক জান্নাতুল মুআল্লা কবরস্থানের কাছাকাছি অবস্থিত।
ইতিহাস বলে, এই স্থানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি মুজেজা প্রকাশ পায়। বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে একটি গাছ মাটি ভেদ করে তাঁর কাছে এসে সালাম জানিয়েছিল এবং পরে তাঁর নির্দেশে নিজ স্থানে ফিরে গিয়েছিল। সেই অলৌকিক ঘটনার স্মৃতিকে ধারণ করতেই পরবর্তীকালে এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদ আজও মুসলিম দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে।
মসজিদে আয়েশা (রা.)
মসজিদে আয়েশার আরেক নাম ‘মসজিদে তানয়িম’। এটি মক্কা নগরীর তানয়িম এলাকায়, মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.)-এর স্মৃতিবিজড়িত হওয়ায় মসজিদটি এই নামে পরিচিত। বিদায় হজের সময় তিনি ঋতুমতী হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ওমরাহ আদায়ের সুযোগ না পাওয়ায়, পরবর্তীকালে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাঁর ভাই আবদুর রহমান (রা.)-এর সঙ্গে তানয়িমে এসে ইহরাম বেঁধে ওমরাহ আদায় করেছিলেন।
সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতির সঙ্গে মসজিদটি জড়িয়ে আছে। বর্তমানে এটি মক্কায় অবস্থানরত মুসল্লিদের জন্য ওমরাহর ইহরাম বাঁধার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে ওমরাহযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রশস্ত নামাজের জায়গা, অজু, গোসল ও ইহরাম পরিবর্তনের আধুনিক সুব্যবস্থা রয়েছে। দেশ-বিদেশের অসংখ্য ওমরাহযাত্রী প্রতিদিন এখানে সমবেত হন।
মসজিদে জিন
এটি মক্কা নগরীর আল-গাজ্জাহ এলাকায় জান্নাতুল মুআল্লা কবরস্থানের কাছে অবস্থিত। ইসলামের ইতিহাসে এ মসজিদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বর্ণিত আছে, এই স্থানেই একদল জিন মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে এখানেই নবীজি (সা.) জিন জাতির সরদারদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ ঘটনার সঙ্গে পবিত্র কোরআনের সুরা জিনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই মসজিদটি ‘মসজিদুল বাইআত’ এবং ‘মসজিদুল হারাস’ নামেও পরিচিত। যুগে যুগে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে মসজিদটি বর্তমান রূপ লাভ করেছে।
মসজিদে জিরানা
মক্কা থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে তায়েফ সড়কে অবস্থিত ঐতিহাসিক ‘মসজিদে জিরানা’। অষ্টম হিজরিতে হুনাইন যুদ্ধের পর মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এখানে অবস্থান করেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করেন। এখান থেকেই তিনি ইহরাম বেঁধে ওমরাহ পালন করেছিলেন। তাই মসজিদটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ‘মিকাত’ বা ইহরাম বাঁধার স্থান হিসেবেও পরিচিত। এই স্থানেই নবীজি (সা.)-এর শৈশবের দুধ বোন শাইমা বিনতে হারেসের সঙ্গে তাঁর আবেগঘন পুনর্মিলন হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে মসজিদটি বর্তমান বৃহৎ অবয়ব লাভ করেছে। ইসলামের ইতিহাস ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্মৃতিবিজড়িত এই মসজিদ দেখতে প্রতিদিন অসংখ্য মুসল্লি ও দর্শনার্থী আসেন।