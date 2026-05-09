Ajker Patrika
ইসলাম

হজের দম কীভাবে আদায় করতে হয়?

ইসলাম ডেস্ক 
হজের দম কীভাবে আদায় করতে হয়?
কোরবানি উপযুক্ত পশু। ছবি: সংগৃহীত

দম আদায়ের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব, যেমন—ফাতহুল কাদির, রদ্দুল মুহতার ও আল বাহরুর রায়েকের আলোকে দমের সঠিক বিধান নিচে আলোচনা করা হলো।

হজের ফরজ কয়টি, আদায় করতে হয় কীভাবে?হজের ফরজ কয়টি, আদায় করতে হয় কীভাবে?

১. দম আদায়ের সময় ও স্থান

হজের ভুলের জন্য ওয়াজিব হওয়া দম আদায়ের ক্ষেত্রে সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

  1. সময়: দমের কোরবানি ঈদুল আজহার তিন দিনসহ বছরের যেকোনো সময় আদায় করা যায়। এটি সাধারণ কোরবানির মতো কেবল নির্দিষ্ট তিন দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।
  2. স্থান: দমের পশু অবশ্যই হারাম শরিফের সীমানার (চৌহদ্দিতে) মধ্যে জবাই করতে হবে। হারামের সীমানার বাইরে অন্য কোথাও জবাই করলে দম আদায় হবে না।

২. দমের গোশত ও সরঞ্জামের বিধান

দমের পশুর কোনো অংশই দাতার জন্য রাখা বৈধ নয়:

  1. গোশত বণ্টন: জবাই করার পর পশুর সম্পূর্ণ গোশত মিসকিনদের মধ্যে সদকা করে দিতে হবে।
  2. আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম: পশুর রশি, লাগাম বা অন্য কোনো সরঞ্জাম থাকলে সেগুলোও মিসকিনদের দান করে দিতে হবে।

৩. দমের গোশত কারা খেতে পারবে না?

দমের পশুর গোশত ভক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া নিয়ম রয়েছে:

  1. দমদাতা নিজে: হজের ভুলত্রুটির কারণে যে দম ওয়াজিব হয়, সেই পশুর গোশত দমদাতা নিজে বা তার পরিবারের কেউ ভক্ষণ করতে পারবে না।
  2. ধনী ব্যক্তি: কোনো সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তি দমের গোশত খেতে পারবে না।
  3. প্রাপ্য: এই গোশত কেবল অভাবী ও গরিব-মিসকিনদের হক। তাদের মধ্যেই এটি পূর্ণাঙ্গভাবে বণ্টন করা ওয়াজিব।

সূত্র: ফাতহুল কাদির ৩/১৬১-১৬২, রদ্দুল মুহতার ২/৬১৬ এবং আল বাহরুর রায়েক ৩/৭৮

বিষয়:

বিধিনিষেধইসলামওমরাহহজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

সম্পর্কিত

হজের দম কীভাবে আদায় করতে হয়?

হজের দম কীভাবে আদায় করতে হয়?

মায়ের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে

মায়ের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৯ মে ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৯ মে ২০২৬

হজের দম কী, কখন ওয়াজিব হয়?

হজের দম কী, কখন ওয়াজিব হয়?