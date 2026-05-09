Ajker Patrika
ইসলাম

মায়ের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে

মারজিয়া তাবাসসুম
মায়ের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে
প্রতীকী ছবি

পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং অকৃত্রিম ভালোবাসার নাম হলো মা। একজন মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীর আলো দেখে, তখন তার প্রথম আশ্রয়, প্রথম নিরাপত্তা এবং মমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন মা। ইসলাম এই পবিত্র সম্পর্কটিকে শুধু আবেগ বা পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং মায়ের মর্যাদাকে উন্নীত করেছে ইবাদতের পর্যায়ে এবং সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে।

মায়ের মর্যাদা বাবার চেয়েও বেশি: এক ব্যক্তি নবী করিম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চান, ‘হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মধ্যে আমার কাছে সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার?’ নবীজি (সা.) উত্তর দিলেন, ‘তোমার মায়ের।’ লোকটি আবার জানতে চান, ‘তারপর কার?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মায়ের।’ লোকটি আবারও জানতে চান, ‘তারপর কার?’ তিনি আবারও বললেন, ‘তোমার মায়ের।’ চতুর্থবার জিজ্ঞাসার পর নবীজি (সা.) বললেন, ‘তোমার পিতার।’ (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)।

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামি শরিয়তে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাবার চেয়ে মায়ের অধিকার তিন গুণ বেশি।

মায়ের পদতলে জান্নাত: একজন মুমিনের জন্য জান্নাত লাভের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো মায়ের সেবা। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। হজরত মুআবিয়া ইবনে জাহিমা আসসালামি (রা.) রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবীজি (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার মা কি বেঁচে আছেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। তখন রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকো, কেননা তাঁর পায়ের নিচেই জান্নাত।’ (সুনানে নাসায়ি)

মায়ের দোয়া ও এক নজরে হজের সওয়াব: মায়ের দোয়া সন্তানের জন্য এক অবিনশ্বর ঢাল। হাদিস অনুযায়ী, তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, যার মধ্যে প্রথমটি হলো সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া। (সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৮)

শুধু তাই নয়, মায়ের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতেও রয়েছে বিপুল সওয়াব। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে ‘কবুল হজের’ সওয়াব দান করেন। (সুনানে বায়হাকি)

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণনৈতিকতামা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

মির্জা ফখরুল-ফাতেমাসহ আরও যাঁরা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক

এসিআই মোটরসে চাকরি, থাকছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা

ওয়ান ব্যাংকে ৩০ পদে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

মায়ের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে

মায়ের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৯ মে ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৯ মে ২০২৬

হজের দম কী, কখন ওয়াজিব হয়?

হজের দম কী, কখন ওয়াজিব হয়?

নামাজের সানা উচ্চারণ ও অর্থসহ

নামাজের সানা উচ্চারণ ও অর্থসহ