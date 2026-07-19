যে ১০ শ্রেণির মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেন নবী (সা.)

পরকালে সফলকাম ও জান্নাতবাসী হতে হলে বিভিন্ন সময়ে বর্ণিত হাদিসে উম্মতদের নবীজি (সা.) যেমন নানা বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং উত্তম আমলের পথ বাতলে দিয়েছেন, তেমনি বড় বড় গুনাহ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কিছু গুনাহ এতটাই ভয়াবহ যে তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর অভিশাপ বা লানত বর্ষিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি মারাত্মক সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাধি হলো ‘মদ’ বা মাদক।
মাদক ও মদের অপকারিতা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদিস শরিফে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। জামে তিরমিজির ১২৯৮ নম্বর হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদ সম্পর্কে ১০ শ্রেণির মানুষকে লানত (অভিশাপ) করেছেন। তারা হলো:
১. মদ প্রস্তুতকারী (যে নিজ হাতে মদ তৈরি করে)।
২. মদ প্রস্তুতের আদেশদাতা (যে অন্যকে মদ তৈরি করতে বলে বা এর কারখানা স্থাপন করে)।
৩. মদ পানকারী (যে তা নিজে সেবন করে)।
৪. মদ বহনকারী (যে মদের বোতল বা কনটেইনার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করে)।
৫. যার জন্য মদ বহন করা হয় (যার কাছে মদের চালান পাঠানো হয়)।
৬. যে মদ পান করায় (পরিবেশনকারী বা যে অন্যকে মদ পানে বাধ্য বা উৎসাহিত করে)।
৭. মদ বিক্রেতা (যে মদের ব্যবসা বা কেনাবেচা করে)।
৮. মদের মূল্য গ্রহণকারী (মদ বিক্রি করে যে অর্থ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে)।
৯. যে মদ ক্রয় করে (মদের ক্রেতা)।
১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয় (যার উদ্দেশ্যে বা টাকায় মদ কেনা হয়)।
সুতরাং, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে সফল হতে এবং আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর লানত বা অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে মদ, জুয়া ও মাদকের মতো সমস্ত সমাজবিধ্বংসী মহামারি থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে দূরে রাখতে হবে।
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৪ ঘণ্টা আগে
যেকোনো কঠিন বিপদে আল্লাহর দিকে ফিরে আন্তরিকভাবে দোয়া করা নবী-রাসুলদের অন্যতম সুন্নত। আর এমনই এক মহিমান্বিত ও বরকতময় আমল হলো ‘দোয়া ইউনুস’। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই দোয়ার ফজিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে বিশেষ সুসংবাদ দিয়েছেন।১ দিন আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১ দিন আগে
যারা আগেভাগে মসজিদে আসে এবং খুতবা মনোযোগ দিয়ে শোনে—তাদের জন্য রয়েছে অতুলনীয় সওয়াবের প্রতিশ্রুতি। এমনকি কারও নামের পাশে লেখা হতে পারে উট সদকার সওয়াবও! হাদিস ও কোরআনের আলোকে আমরা জেনে নিতে পারি—এই দিনটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তা কীভাবে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়।২ দিন আগে