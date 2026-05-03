Ajker Patrika
ইসলাম

দুই সিজদার মাঝে দোয়া পড়ার বিধান

তাসনিফ আবীদ
দুই সিজদার মাঝে দোয়া পড়ার বিধান
প্রতীকী ছবি

নামাজ মহান আল্লাহর জিকির ও প্রশংসার এক অনন্য সংমিশ্রণ। নামাজের প্রতিটি রুকনে যেমন তাসবিহ ও দোয়া রয়েছে, তেমনি দুই সিজদার মাঝখানের সংক্ষিপ্ত বৈঠকেও রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশেষ দোয়া পাঠ করতেন। তবে সাধারণ মুসল্লিদের মধ্যে একটি প্রশ্ন প্রায়ই দেখা যায়—এই দোয়া পাঠ করার বিধান বা হুকুম আসলে কী? এটি বাধ্যতামূলক নাকি ঐচ্ছিক?

নামাজে দরুদ শরিফ পড়ার সঠিক নিয়মনামাজে দরুদ শরিফ পড়ার সঠিক নিয়ম

দুই সিজদার মাঝে দোয়ার বিধান

দুই সিজদার মাঝে দোয়া পড়ার বিধান নিয়ে ইসলামি ফিকহবিদদের মধ্যে মূলত দুটি প্রধান মত লক্ষ করা যায়:

  • ১. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, দুই সিজদার মাঝখানের এই বৈঠকে দোয়া করা মুস্তাহাব বা উত্তম। এটি নামাজের মূল ওয়াজিব বা ফরজ কোনো কাজ নয়। কেউ যদি এই দোয়া না পড়েন, তবে তাঁর নামাজ হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

তাঁদের মতে, এটি ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে কোনো অকাট্য বা স্পষ্ট দলিল নেই।

  • ২. হাম্বলি মাজহাব অনুযায়ী, দুই সিজদার মাঝে জিকির বা দোয়া করা ওয়াজিব। তাদের যুক্তি হলো, রাসুল (সা.) নিয়মিত এটি পাঠ করতেন এবং নামাজের কোনো রুকনই আল্লাহর জিকির থেকে খালি থাকা উচিত নয়। এই মতানুসারে, অন্তত একবার ‘রাব্বিগফির লি’ বা ‘আল্লাহুম্মাগফির লি’ বলা ওয়াজিব। এর বেশি পাঠ করা মুস্তাহাব।

এ বিষয়ে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যটি অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত, কারণ, কিছু হাম্বলি অনুসারীও পরে এই মত গ্রহণ করেছেন।

রুকু ও সিজদার তাসবিহ ভুল হলে যা করবেনরুকু ও সিজদার তাসবিহ ভুল হলে যা করবেন

দুই সিজদার মাঝে স্থির হয়ে বসা এবং এই দোয়া পাঠ করা নামাজের সৌন্দর্য ও একাগ্রতা বাড়ায়। যদিও ওয়াজিব নয়, তবুও রাসুল (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে এই আমল করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকর। বিশেষ করে, ফরজ নামাজে না পারলেও নফল ও তাহাজ্জুদ নামাজে এই দোয়া দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়লে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা যায়।

বিষয়:

নামাজদোয়াদোয়া-সুরা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

ইরান যুদ্ধে কারা হারল, জিত কাদের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

সম্পর্কিত

দুই সিজদার মাঝে দোয়া পড়ার বিধান

দুই সিজদার মাঝে দোয়া পড়ার বিধান

কবে হতে পারে ঈদুল আজহা, জানা গেল সম্ভাব্য তারিখ

কবে হতে পারে ঈদুল আজহা, জানা গেল সম্ভাব্য তারিখ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

অঙ্গীকার রক্ষা ইসলামে কেন গুরুত্বপূর্ণ

অঙ্গীকার রক্ষা ইসলামে কেন গুরুত্বপূর্ণ