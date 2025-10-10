জমজমের পানি কি দাঁড়িয়েই পান করতে হয়?

Ajker Patrika
প্রশ্ন: জমজমের পানি কি অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান করতে হবে? অনেকে বলেন, বসে পান করলে নাকি পাপ হয়। বিষয়টি নিয়ে আমার জানার আগ্রহ আছে। দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।

আব্দুল্লাহ মিয়াজি, নোয়াখালী

উত্তর: আপনার মূল্যবান প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। জমজমের পানি পান করার নিয়ম নিয়ে অনেকের মনেই এমন প্রশ্ন জাগে। বস্তুত, জমজমের পানির রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলত। এই বরকতময় পানি পান করার পদ্ধতি নিয়ে ইসলামি শরিয়তের নির্দেশনা খুবই সহজ এবং স্পষ্ট।

জমজমের পানি সাধারণ কোনো পানি নয়। এটি বরকতময়, যা হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর ছেলে হজরত ইসমাইল (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত। নবীজি মুহাম্মদ (সা.) নিজে জমজমের পানি পান করেছেন এবং এর ফজিলত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘জমজমের পানি বরকতময়, স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য এবং রোগীর ওষুধ।’ (সহিহ মুসলিম)। এই বিশেষ মর্যাদার কারণে জমজমের পানি পান করার কিছু আদব বা সুন্নত রয়েছে, যার মধ্যে কিবলামুখী হওয়া, বিসমিল্লাহ বলা, তিন শ্বাসে পান করা, তৃপ্তিসহকারে পান করা এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা অন্যতম।

দাঁড়িয়ে না বসে—জমজমের পানি পানের সঠিক নিয়ম

জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। হাদিস শরিফে স্পষ্টভাবে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।’ (সহিহ মুসলিম, জামে তিরমিজি)। এই হাদিসের ভিত্তিতেই বহু প্রাজ্ঞ ইসলামি গবেষক ও ফকিহ জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাকে উত্তম ও আদব বলেছেন।

তবে জমজমের পানি বসে পান করা কোনো মারাত্মক পাপের কাজ নয়; বরং এটিও বৈধ। হাদিস ও ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে, কেউ যদি বসে পান করে, তাতে কোনো পাপ হবে না। মূলত, জমজমের পানি দাঁড়িয়ে এবং বসে—উভয়ভাবেই পান করা জায়েজ বা বৈধ। তবে রাসুল (সা.)-এর আমল অনুসরণ করে দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম ও আদবের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য পানি ও জমজমের পানি পানের পার্থক্য

সাধারণত অন্য যেকোনো পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহে তানজিহি বা অপছন্দের। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তবে জমজমের পানি এই নিয়মের ব্যতিক্রম, এটি দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন নবীজির (সা.) সুন্নাহ পালন হয়, তেমনি এই বিশেষ পানির মর্যাদাও প্রকাশ পায়।

জমজমের পানি পান করার ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম ও আদব। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে পান করেছেন। বসে পান করাও সম্পূর্ণ বৈধ, এতে কোনো পাপ নেই। তাই আপনি যেকোনো অবস্থাতেই জমজমের পানি পান করতে পারেন। তবে কিবলামুখী হয়ে, বিসমিল্লাহ বলে, তিন শ্বাসে এবং তৃপ্তিসহকারে পান করার আদবগুলো মেনে চলবেন। এটি পান করার সময় একটি বড় কাজ হলো আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আপনি আপনার প্রয়োজন ও ভালো কিছুর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন।

উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক

