আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ৩১ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ২১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|ফজর
|০৪: ২৯ মিনিট
|০৫: ৪৪ মিনিট
|জোহর
|১১: ৫৪ মিনিট
|০৪: ১৮ মিনিট
|আসর
|৪: ১৯ মিনিট
|০৬: ০১ মিনিট
|মাগরিব
|৬: ০৩ মিনিট
|০৭: ১৭ মিনিট
|এশা
|৭: ১৮ মিনিট
|০৪: ২৮ মিনিট
|ফজর (আগামীকাল মঙ্গলবার)
|০৪: ২৯ মিনিট
|০৫: ৪৪ মিনিট
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|৪: ২৮ মিনিট
|ইশরাক
|০৬: ০০ মিনিট
|১১: ৪৭ মিনিট
|চাশত
|০৮: ৫৩ মিনিট
|১১: ৪৭ মিনিট
|জাওয়াল শুরু
|১১: ৫৪ মিনিট
|০০: ০০
|আউয়াবিন
|০৬: ১৩ মিনিট
|০৭: ১৭ মিনিট
|সময়
|শুরু
|শেষ
|সূর্যোদয়কালীন
|০৫: ৪৫ মিনিট
|০৫: ৫৯ মিনিট
|দুপুর
|১১: ৪৮ মিনিট
|১১: ৫৩ মিনিট
|সূর্যাস্তকালীন
|০৫: ৪৭ মিনিট
|০৬: ০২ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
