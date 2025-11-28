আল্লাহর প্রতি ইমান ও মুমিনের মৃত্যুর প্রস্তুতি

কাউসার লাবীব
ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ইমান। ইমান হলো এমন বিশ্বাস, যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি এবং পরকালীন নাজাতের পূর্বশর্ত। ইমানের মাধ্যমেই একজন মানুষ জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য—মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়।
আল্লাহর প্রতি ইমানের মর্মকথা
আল্লাহর প্রতি ইমান হলো এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে তিনিই অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আছেন এবং থাকবেন। তিনিই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও শাসন পরিচালনাকারী, যাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি যাবতীয় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত এবং সদগুণাবলির অধিকারী।
আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ইমান কোনো অলীক ধারণা নয়; এর পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগৎ এবং এর নিখুঁত পরিচালনা পদ্ধতি তাঁর অস্তিত্বের এক বড় প্রমাণ। যেহেতু স্রষ্টা ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্বে আসা সম্ভব নয়, তাই এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে একজন সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক রয়েছেন—এই সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট।
খাঁটি ইমান হলো হৃদয়ের প্রশান্তি ও মুক্তির আলোকবর্তিকা। আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ছাড়া আত্মার প্রশান্তি অর্জন অসম্ভব। এই ইমানের অন্তর্ভুক্ত হলো—এক. আল্লাহই সবকিছুর প্রতিপালক, মালিক ও স্রষ্টা। দুই. নামাজ, রোজা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-ভরসাসহ সকল ইবাদতের একক হকদার কেবল তিনিই। তিন. ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবী-রাসুল, পরকাল ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
মানুষের অনিবার্য গন্তব্য: মৃত্যু
জীবন হলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের সমষ্টি। প্রতিনিয়ত আমাদের হায়াতের দিনগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আলোর গতিতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। দুনিয়ার রং-রসে মেতে মৃত্যুকে হয়তো ভুলে থাকা যায়, কিন্তু মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা অবশ্যই তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেই সত্তার কাছে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন।’ (সুরা জুমুআ: ৮)
প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং এর সময় নির্ধারিত। যখন নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব বা ত্বরান্বিত করা যাবে না। আমরা দুনিয়ার সবকিছুর জন্যই প্রস্তুতি নিই—চাকরি, বিয়ে, ক্যারিয়ার—কিন্তু প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উদাসীন থাকি কেবল মৃত্যুর জন্য! অথচ একজন বুদ্ধিমান মুমিনের উচিত মৃত্যু আসার আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ‘যখন সন্ধ্যা উপনীত হয়, তখন সকালের জন্য অপেক্ষা কোরো না। আর সকাল উপনীত হলে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষায় থেকো না। তোমার সুস্থতা থেকে কিছু সময় তোমার অসুস্থতার জন্য বরাদ্দ রাখো এবং সময় থাকতে মৃত্যুর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।’ (সহিহ বুখারি: ৬৪১৬)
মৃত্যুর প্রস্তুতি ও করণীয়
একজন মুমিনের উচিত মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা। এর ফলে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দূর হয়, ইমান বৃদ্ধি পায় এবং পরকালের জন্য পাথেয় খুঁজতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য করণীয় হলো—
১. খাঁটি তাওবা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা: নিয়মিত খাঁটি তাওবা করা এবং আল্লাহ ও বান্দার হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। যত ছোটই হোক না কেন, সব রকমের গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করা।
২. ফরজ ইবাদত আদায়: সময়মতো ও মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করা। কিয়ামতের দিন প্রথম যে বিষয়ে হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো নামাজ। হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং হালাল রিজিক গ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. মানুষের হক আদায়: জুলুম বা অন্যের অধিকার নষ্ট করে ইন্তেকাল না করার জন্য জীবদ্দশায় মানুষের পাওনা থাকলে তা আদায় করা বা আদায়ের ব্যবস্থা রাখা।
৪. নেক আমলে জীবন সাজানো: বেশি বেশি নেক আমল করা ও ইবাদতের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান-সদকা করা (যা মৃত্যুর পরও সওয়াব বয়ে আনবে)।
৫. অসিয়ত লিখে রাখা: নিজের সম্পদের সুষম বণ্টন, ঋণ পরিশোধ এবং পরিপূর্ণ সুন্নত পদ্ধতিতে দাফনের জন্য অসিয়ত লিখে রাখা।
৬. আল্লাহর রহমতের আশা: মৃত্যুকালীন অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ পোষণ করা। বিপদে বা কষ্টে কোনো অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা না করা।
৭. ইমানের ওপর অটল থাকার দোয়া: ইমানের ওপর অটল থাকতে নির্জনে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। সুরা আলে ইমরানে বর্ণিত এই দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করা যেতে পারে—‘রাব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বা-দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিল্লাদুনকা রাহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।’ অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যখন আমাদের সৎপথ দেখিয়েছ, এরপর আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিয়ো না। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের দান করো রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।’
মৃত্যু অনিবার্য এবং তার সময় শুধু আল্লাহই জানেন। মুমিনের উচিত হলো দুনিয়ার সফলতার চেষ্টা করা, তবে কখনোই তা আখিরাতকে নষ্ট করে নয়। আল্লাহর স্মরণে হৃদয়ের বিগলিত হওয়া মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে সুন্দর মৃত্যু নসিব করেন এবং বলেন, ‘হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের দিকে—তুমি সন্তুষ্ট, তিনিও সন্তুষ্ট। প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।’ (সুরা ফজর: ২৭-৩০)
কাউসার লাবীব
পৃথিবীর বুকে মানুষকে প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ঘটনা আর দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এসব মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে পরীক্ষা করেন।
এ দিনটিকে শুধু একটি সাধারণ দিন হিসেবে না দেখে বরকত ও রহমত অর্জনের একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো, এ দিনটিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় ও মনকে পূর্ণ করা এবং নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।
মাঝে মাঝে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মনের মধ্যে বাজে চিন্তা আসে। চিন্তাগুলো একসময় বাড়তে থাকে। নানা কথা কল্পনায় আসতে থাকে। এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী? জানালে উপকৃত হব।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
তাসনিফ আবীদ
পৃথিবীর বুকে মানুষকে প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ঘটনা আর দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এসব মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে পরীক্ষা করেন।
মনে রাখার বিষয় হলো, শুধু আমরাই যে দুর্ঘটনা আর দুর্যোগের মাধ্যমে আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি—এমন নয়। যুগ যুগ ধরেই তিনি তাঁর বান্দাদের এভাবে পরীক্ষা করে আসছেন—বাদ যাননি নবী-রাসুলগণও। হজরত আদম (আ.), নুহ (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.), ইবরাহিম (আ.), মুসা (আ.), জাকারিয়া (আ.), ইয়াহইয়া (আ.), ইসা (আ.), এমনকি আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনেও আল্লাহর পরীক্ষা ছিল। এই পরীক্ষার কথা মনে করিয়ে দিয়ে নবী (সা.)-কে আল্লাহ বলেন, ‘আপনি কি মনে করেন যে আপনি ইমান আনবেন, আর আপনাকে পরীক্ষা করা হবে না?’ (সুরা আনকাবুত: ২)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদ দাও, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, ‘আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬)
তাই আল্লাহর পরীক্ষায় পতিত হলে কোনোভাবেই বিচলিত হওয়া যাবে না। নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। তাঁর কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাহায্য চাইতে হবে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা: ১৫৩)
ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো মুমিনের কর্তব্য
পৃথিবীর কোথাও যখন মানুষ এমন কঠিন দুর্যোগের কারণে বিপদগ্রস্ত হয়, তখন মানুষ হিসেবে তাদের বিপদে এগিয়ে যাওয়া এবং সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামে সকল মুসলমানকে একটি দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার দিক থেকে গোটা মুসলিম সমাজ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোনো বিশেষ অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও তা অনুভূত হয়...’ (সহিহ মুসলিম: ৬৭৫১)। এই হাদিস প্রমাণ করে, মানবজাতির যেকোনো অংশের দুর্ভোগ অন্য অংশের জন্যও অনুভূত হওয়া উচিত।
ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালে রয়েছে সওয়াব
প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মানুষকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করে তোলে। তাই এ মুহূর্তে অসহায় মানবতার পাশে দাঁড়ানো দলমত-নির্বিশেষে সব ধর্মপ্রাণ মানুষের অবশ্যকর্তব্য। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা পরকালে অকল্পনীয় সওয়াব ও প্রতিদান নিশ্চিত করে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটায়, তাদের জন্য আখিরাতে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে মানুষকে খাদ্য দান করেছে, সেদিন তাকে খাদ্য দান করা হবে। যে আল্লাহকে খুশি করার জন্য মানুষকে পানি পান করিয়েছে, তাকে সেদিন পানি পান করিয়ে তার পিপাসা দূর করা হবে। যে মানুষকে বস্ত্র দান করেছে, তাকে সেদিন বস্ত্র পরিধান করিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করা হবে।’ (সুনানে আবু দাউদ)
ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যেভাবে দাঁড়ানো যায়
দুর্ঘটনার কারণে মানুষ বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ হারায় এবং চিকিৎসার অভাবে ভোগে। তাই দলবদ্ধভাবে অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের পাশে দাঁড়ানো অত্যাবশ্যক। আমাদের উচিত:
১. প্রয়োজনীয় ত্রাণ তৎপরতা ও শুকনা খাদ্যসামগ্রী দেওয়া।
৩. আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।
৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা।
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি মমতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কেবল মানবসেবাই করি না, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালের বিশাল প্রতিদান নিশ্চিত করি।
ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ইমান। ইমান হলো এমন বিশ্বাস, যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি এবং পরকালীন নাজাতের পূর্বশর্ত। ইমানের মাধ্যমেই একজন মানুষ জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য—মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়।
এ দিনটিকে শুধু একটি সাধারণ দিন হিসেবে না দেখে বরকত ও রহমত অর্জনের একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো, এ দিনটিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় ও মনকে পূর্ণ করা এবং নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।
মাঝে মাঝে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মনের মধ্যে বাজে চিন্তা আসে। চিন্তাগুলো একসময় বাড়তে থাকে। নানা কথা কল্পনায় আসতে থাকে। এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী? জানালে উপকৃত হব।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
আরবি মাসগুলোর মধ্যে জমাদিউস সানি মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই মাসের প্রথম জুমা আল্লাহর নৈকট্য লাভ, নেক আমল বৃদ্ধি এবং বরকত প্রার্থনার এক অনন্য সুযোগ।
জুমার ফজিলত ও বরকত
সামগ্রিকভাবে জুমার দিনকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বিশেষ ফজিলত দান করেছেন। জুমার দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত ও বরকত নাজিল হয়। নবী করিম (সা.) জুমার দিনের একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা বলেছেন, যখন দোয়া কবুল হয়। তিনি বলেন, ‘জুমার দিনে একটি মুহূর্ত আছে, তখন যদি কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে কিছু দোয়া করে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করবেন।’ (সহিহ্ বুখারি: ৬৬৭; সহিহ্ মুসলিম: ৮৭৬)
জমাদিউস সানি মাসের প্রথম জুমা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মাসের শুরুতেই নেক কাজ, দোয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
নবী (সা.) আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিনে আল্লাহর নিকট নেক কাজ করে, তার পুরোনো গুনাহ মাফ হয়ে যায়।’ (সহিহ্ মুসলিম: ৮৭১)
ইবাদত ও আত্মশুদ্ধির প্রস্তুতি
এই বরকতময় দিনে বিশেষ কিছু ইবাদত আমাদের আত্মাকে শক্তি, শান্তি ও ইমানি দৃঢ়তা প্রদান করে—
নামাজ ও দোয়া: জুমার নামাজে মনোযোগের সঙ্গে অংশগ্রহণ, নফল নামাজ এবং আল্লাহর নিকট বিনম্র চিত্তে দোয়া করা আবশ্যক। নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণে থাকে, আল্লাহ তার হৃদয়কে আলোকিত করেন।’ (জামে তিরমিজি: ৫০০)
কোরআন তিলাওয়াত: কোরআন তিলাওয়াত মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে এবং মনে প্রশান্তি আনে। জমাদিউস সানি মাসের প্রথম জুমা এমন একটি সময়, যখন কোরআনের প্রতিটি আয়াত দিকনির্দেশনা ও প্রশান্তির উৎস হতে পারে।
সদকা ও দান: সদকা মানুষের জীবনে আল্লাহর রহমত ও বরকত আনতে সাহায্য করে। নবী (সা.) বলেছেন, ‘সদকা দোষ মুছে দেয় এবং জীবনকে বরকতময় করে।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৩৫৮)। এই দিনে দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা করা নেক আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
পারিবারিক নেক কাজ: পরিবারের প্রতি সদয় হওয়া, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং সমাজে নেক কাজ করা আমাদের আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করে।
নতুন মাসের প্রতিশ্রুতি ও চূড়ান্ত লক্ষ্য
জমাদিউস সানি মাসের প্রথম জুমা আমাদের জন্য এক সতর্কবার্তা—নিজের আমল নতুনভাবে সাজানো, নেক কাজ বৃদ্ধি করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও দোয়ার মাধ্যমে জীবনকে অর্থপূর্ণ করা সম্ভব। নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সততার সঙ্গে ফিরে আসে, তার প্রতি আল্লাহ রহমত ও বরকত প্রেরণ করেন।’ (সহিহ্ বুখারি: ৭২১)
অতএব, এ দিনটিকে শুধু একটি সাধারণ দিন হিসেবে না দেখে বরকত ও রহমত অর্জনের একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো, এ দিনটিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় ও মনকে পূর্ণ করা এবং নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।
ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ইমান। ইমান হলো এমন বিশ্বাস, যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি এবং পরকালীন নাজাতের পূর্বশর্ত। ইমানের মাধ্যমেই একজন মানুষ জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য—মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়।
পৃথিবীর বুকে মানুষকে প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ঘটনা আর দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এসব মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে পরীক্ষা করেন।
মাঝে মাঝে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মনের মধ্যে বাজে চিন্তা আসে। চিন্তাগুলো একসময় বাড়তে থাকে। নানা কথা কল্পনায় আসতে থাকে। এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী? জানালে উপকৃত হব।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আপনার জিজ্ঞাসা
মুফতি শাব্বির আহমদ
প্রশ্ন: মাঝে মাঝে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মনের মধ্যে বাজে চিন্তা আসে। চিন্তাগুলো একসময় বাড়তে থাকে। নানা কথা কল্পনায় আসতে থাকে। এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী? জানালে উপকৃত হব।
মারিয়া জান্নাত, মহেশখালী, কক্সবাজার।
উত্তর: আপনার মূল্যবান প্রশ্ন এবং মনের ভেতরের এই উদ্বেগ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেনে রাখুন, এ ধরনের বাজে চিন্তা বা কুমন্ত্রণা যা আল্লাহ তাআলা বা দ্বীন সম্পর্কে মনে আসে, সেগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় ওয়াসওয়াসা বলা হয়। এগুলো শয়তানের একটি বড় ফাঁদ। আপনার এই অনুভূতি প্রমাণ করে যে আপনার অন্তরে ইমান বা বিশ্বাস মজবুত রয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বা ইসলাম সম্পর্কে আপনার মনে যে বাজে চিন্তা, সন্দেহ বা খারাপ ধারণাগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে আসে, সেগুলোর কারণে আপনার কোনো গুনাহ হবে না, এমনকি শিরক বা কুফরও হবে না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেই বাজে চিন্তাগুলো বা সন্দেহকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করেন, সত্য বলে গ্রহণ না করেন এবং সে অনুযায়ী আমল না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি গুনাহগার হবেন না। এটি নিছক মনের কল্পনা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা।
এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী?
রাসুলুল্লাহ (সা.) এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অত্যন্ত কার্যকর দুটি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং আলেমগণ কিছু আমলের পরামর্শ দিয়েছেন:
১. যখন শয়তান এসে প্রশ্ন করে, ‘তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?’—এ পর্যায়ে পৌঁছালে করণীয় হলো অবিলম্বে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত থাকুন। আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ুন—‘আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’। অর্থ: ‘আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘এ পর্যায়ে পৌঁছালে তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত হও।’ (সহিহ বুখারি: ৩২৭)।
২. কুমন্ত্রণাকে গুরুত্ব না দিয়ে বা এ নিয়ে চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক অন্য কোনো উপকারী কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। বুদ্ধিমানের কাজ হলো সমস্যাটিকে স্বাভাবিক মনে করে একে গুরুত্ব না দেওয়া। যত বেশি গুরুত্ব দেবেন, শয়তান তত বেশি সুযোগ পাবে।
৩. সব সময় বেশি বেশি এই দোয়াটি করা—‘ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত কালবি আলা দি-নিক’। অর্থ: ‘হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় করে দিন।’ (জামে তিরমিজি: ২১৪০)। এ ছাড়া বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করুন। জিকির শয়তান থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘...জেনে রেখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।’ (সুরা রাদ: ২৮)
৪. বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করা, তিলাওয়াত শোনা এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলি নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করা দুর্বল ইমানের উত্তম চিকিৎসা।
৫. ফজর ও মাগরিবের পর এবং ঘুমানোর আগে সুরা ফালাক ও সুরা নাস অধিকহারে পাঠ করুন। এই সুরাগুলো শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভে খুবই কার্যকর।
৬. মুত্তাকি ও সত্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন—যাদের সংস্পর্শে গেলে ইমান ও আমল বেড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘শয়তান একাকী মানুষের সঙ্গী এবং দুজন থেকে সে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে।’ (জামে তিরমিজি: ২২৫৪)
এই ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার চেষ্টা একটি বড় জিহাদ। আপনি যে মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন, এটিই আপনার ইমানের সজীবতার লক্ষণ। হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সাহায্য চান এবং আমলগুলো নিয়মিত করুন।
উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক
ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ইমান। ইমান হলো এমন বিশ্বাস, যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি এবং পরকালীন নাজাতের পূর্বশর্ত। ইমানের মাধ্যমেই একজন মানুষ জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য—মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়।
পৃথিবীর বুকে মানুষকে প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ঘটনা আর দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এসব মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে পরীক্ষা করেন।
এ দিনটিকে শুধু একটি সাধারণ দিন হিসেবে না দেখে বরকত ও রহমত অর্জনের একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো, এ দিনটিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় ও মনকে পূর্ণ করা এবং নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৫: ০১ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০২ মিনিট
|০৬: ২১ মিনিট
|জুমা
|১১: ৪৭ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৫: ০১ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৫: ০১ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০২ মিনিট
|০৬: ২১ মিনিট
|জুমা
|১১: ৪৭ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৫: ০১ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ইমান। ইমান হলো এমন বিশ্বাস, যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি এবং পরকালীন নাজাতের পূর্বশর্ত। ইমানের মাধ্যমেই একজন মানুষ জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য—মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়।১ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর বুকে মানুষকে প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ঘটনা আর দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এসব মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনার মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে পরীক্ষা করেন।১ ঘণ্টা আগে
এ দিনটিকে শুধু একটি সাধারণ দিন হিসেবে না দেখে বরকত ও রহমত অর্জনের একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো, এ দিনটিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় ও মনকে পূর্ণ করা এবং নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।১ ঘণ্টা আগে
মাঝে মাঝে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মনের মধ্যে বাজে চিন্তা আসে। চিন্তাগুলো একসময় বাড়তে থাকে। নানা কথা কল্পনায় আসতে থাকে। এসব বাজে চিন্তা থেকে বাঁচার উপায় কী? জানালে উপকৃত হব।১ ঘণ্টা আগে