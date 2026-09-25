ইসলামি বইমেলায় কাজী সিকান্দার (রহ.)-এর নতুন বই

বাংলাদেশ ইসলামি লেখক ফোরামের সাবেক আইন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক, আলেম লেখক, সংগঠক মুফতি কাজী সিকান্দার (রহ.)-এর স্মরণে দোয়া মাহফিল এবং তাঁর রচিত নতুন গ্রন্থ ‘আমি আল্লাহকে ভালোবাসি’র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বাদ মাগরিব বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে চলমান ইসলামি বইমেলায় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে কাজী সিকান্দার (রহ.)-এর ইসলামি মূল্যবোধ, গবেষণা ও দ্বীনি খেদমতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা তাঁর জীবন, কর্ম ও সাহিত্য রচনার নানাবিধ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। প্রকাশিত নতুন বই ‘আমি আল্লাহকে ভালোবাসি’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আয়োজকেরা তুলে ধরেন বইটির নানা দিক।
উক্ত দোয়া মাহফিল ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—মারকাযুস সাকাফা আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সাইয়েদ আহমাদ সাঈদ; বরেণ্য লেখক, মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন; ঢাকামেইলের প্রধান বার্তা সম্পাদক জহির উদ্দীন বাবর; আমার বার্তার সহসম্পাদক মাসউদুল কাদির; মাকতাবাতুল খিদমাহর স্বত্বাধিকারী মাওলানা আবদুল মান্নান; জামিয়াতুন নূর আল-আলামিয়্যাহর মুহাদ্দিস মাওলানা ত্বোহা দানিশ; রফরফের কর্ণধার ইলয়াস হুসাইন; বাংলাদেশ ইসলামি লেখক ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক সায়ীদ উসমান; সাধারণ সম্পাদক নকীব মাহমুদ; সহসাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দীন সাদী, হাফেজ মাওলানা আতিকুল্লাহ; মাকতাবাতুল ফাতাহর সম্পাদক মাওলানা রহমাতুল্লাহ কাসেমী; কবি রবিউল খন্দকার; দৈনিক আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক কাউসার লাবীব; মাদ্রাসা আল-আশরাফের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।
মোবারক সাঈদের সঞ্চালনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুফতি কাজী সিকান্দার (রহ.)-এর তিন ছেলেসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনা পর্ব শেষে মরহুম মুফতি কাজী সিকান্দার (রহ.)-এর রুহের মাগফিরাত ও দেশ-জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন তাঁর শ্বশুর আল্লামা সাইয়েদ আহমাদ সাঈদ। অনুষ্ঠানে বইপ্রেমী, আলেম-ওলামা এবং সর্বস্তরের দর্শনার্থী ও পাঠকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য, মরহুম লেখক কাজী সিকান্দারের নতুন বইটি ইসলামি বইমেলার মাকতাবাতুল খিদমাহর ১৪৩-১৪৪ নম্বর স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।
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