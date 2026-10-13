আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৩ অক্টোবর ২০২৬

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ফজর
|০৪:৩৯ মিনিট
|জোহর
|১১:৪৬ মিনিট
|আসর
|০৩:৫৬ মিনিট
|মাগরিব
|০৫:৩৫ মিনিট
|এশা
|০৬:৫০ মিনিট
ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:
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নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
নামাজ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। আর নামাজের মধ্যে বান্দার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও প্রিয় অবস্থান হলো সিজদা। সিজদা অর্থ প্রভুর দরবারে সর্বোচ্চ বিনম্রতায় মাথা লুটিয়ে দেওয়া, আত্মসমর্পণ করা এবং চরম আনুগত্য প্রকাশ করা।১০ ঘণ্টা আগে
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