Ajker Patrika
ইসলাম

ভূমিকম্পের সময় ছাত্রদের আগলে রাখায় মাদ্রাসাশিক্ষককে সম্মাননা

ইসলাম ডেস্ক 
শফিকুল ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
শফিকুল ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

২১ নভেম্বর শুক্রবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় এক মাদ্রাসার শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের পরম মমতায় আগলে রেখে অনন্য দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই শিক্ষকের নাম হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলাম।

ভূমিকম্পে মুমিনের ৫ করণীয়ভূমিকম্পে মুমিনের ৫ করণীয়

সেই ভয়ানক মুহূর্তেও প্রকৃত শিক্ষকের পরিচয় দিয়ে ছাত্রদের একসঙ্গে জড়ো করে যথাসাধ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করে প্রশংসায় ভেসেছিলেন তিনি। এই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য সেদিন সবার মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

জানা যায়, দায়িত্ব ও আমানত রক্ষার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টিকারী এই শিক্ষককে তাঁর বিরল সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘সাধারণ আলেম সমাজ’-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সাধারণ আলেম সমাজের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিষয়ক সেলের সম্পাদক আকিফ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মাওলানা শফিকুল ইসলামের কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই সম্মাননা দেন।

ভূমিকম্প সম্পর্কে কোরআনে যা বলা হয়েছেভূমিকম্প সম্পর্কে কোরআনে যা বলা হয়েছে

প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন সাধারণ আলেম সমাজের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি সাইফুল ইসলাম এবং ফতোয়া সেলের সহসম্পাদক মুফতি নজরুল ইসলাম। তাঁরা হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলামের এমন মানবিক ও দায়িত্বশীল কাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

বিষয়:

শিক্ষকমাদ্রাসাসম্মাননাইসলামভূমিকম্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দিল্লিতে ভাড়া বাসায় বাংলাদেশি তরুণের লাশ উদ্ধার, থাকতেন বিহারি তরুণীর সঙ্গে

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

আজকের রাশিফল: অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসবে, খুঁতখুঁতে স্বভাব শান্তি দেবে না

দিল্লিতে ভাড়া বাসায় বাংলাদেশি তরুণের লাশ উদ্ধার, থাকতেন বিহারি তরুণীর সঙ্গে

দিল্লিতে ভাড়া বাসায় বাংলাদেশি তরুণের লাশ উদ্ধার, থাকতেন বিহারি তরুণীর সঙ্গে