আজকের নামাজের সময়সূচি: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|--
|০৫: ২১ মিনিট
|ফজর
|০৫: ২২ মিনিট
|০৬: ৩৯ মিনিট
|জোহর
|১২: ১৩ মিনিট
|০৪: ০৬ মিনিট
|আসর
|০৪: ০৭ মিনিট
|০৫: ৪৩ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ৪৪ মিনিট
|০৭: ০০ মিনিট
|এশা
|০৭: ০১ মিনিট
|০৫: ২১ মিনিট
ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:
বিয়োগ করতে হবে
যোগ করতে হবে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
পবিত্র কোরআনের ১০৬তম সুরা হলো সুরা কুরাইশ (سورة قريش)। ৪ আয়াতবিশিষ্ট সুরাটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সুরায় কুরাইশ বংশের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং কাবার মালিকের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একে ‘সুরা ইলাফ’ নামেও ডাকা হয়।৮ ঘণ্টা আগে
সুরা লাহাবের শুদ্ধ আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ জানুন। আবু লাহাবের শত্রুতা এবং তার করুণ পরিণতির পেছনের ইতিহাস ও শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গাইড।১১ ঘণ্টা আগে
সুরা মুলকের আরবি, শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলত জানুন। কবরের আজাব থেকে মুক্তি পেতে এই সুরার গুরুত্ব ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।১৩ ঘণ্টা আগে
মানুষের পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে নামের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। এ জন্য সুন্দর, অর্থবহ ও শালীন নাম রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে ইসলাম। হাদিসে নামকরণসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাও এসেছে।১ দিন আগে