পরীক্ষায় ভালো করার ৫ দোয়া ও আমল

পরীক্ষা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মেধা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের এই মাধ্যমটি যেমন পরিশ্রমের দাবি রাখে, তেমনি প্রয়োজন মানসিক স্থিরতা। ইসলামে সফলতার মূলমন্ত্র হলো—প্রথমে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা বা পরিশ্রম করা এবং এরপর ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘আর মানুষের জন্য তাই রয়েছে, যার জন্য সে চেষ্টা করে।’ (সুরা নাজম: ৩৯)
দুনিয়ার এই ছোট ছোট পরীক্ষাগুলো আমাদের আখিরাতের বৃহত্তর পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই প্রস্তুতির পাশাপাশি মহান আল্লাহর সাহায্য কামনায় বিশেষ আমল ও দোয়া করা প্রতিটি মুমিন শিক্ষার্থীর কর্তব্য।
পরীক্ষায় ভালো করার জন্য পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। যারা অলসতা ত্যাগ করে পরিকল্পিতভাবে পড়াশোনা করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ বলেন, ‘আর সবার জন্যই তাদের কর্ম অনুসারে মর্যাদা রয়েছে।’ (সুরা আহকাফ: ১৯)।
তবে কেবল পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়, সফলতার পূর্ণতার জন্য আল্লাহর রহমত অপরিহার্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন ‘সালাতুল হাজত’ অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণের জন্য দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। (আবু দাউদ: ১৩১৯)। তাই পরীক্ষার আগে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া একটি বরকতময় আমল।
পড়ার সময় ও পরীক্ষার হলে নিম্নোক্ত দোয়াগুলো পাঠ করলে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং কাজ সহজ হয়:
১. জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া:
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
উচ্চারণ: রাব্বি যিদনী ইলমা।
অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। (সুরা তোহা: ১১৪)
২. বক্ষ প্রশস্ত ও জড়তা মুক্তির দোয়া:
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
উচ্চারণ: রাব্বিশ রাহলী সাদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী, ওয়াহলুল ওক্বদাতাম মিল লিসানি ইয়াফক্বাহু কাওলি।
অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। (সুরা তোহা: ২৫-২৮)
৩. কঠিন কাজ সহজ করার দোয়া:
اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা-সাহলা ইল্লামা জাআলতাহু সাহলান, ওয়া আনতা তাজআলুল হুযনা ইযা শিইতা সাহলান।
অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি যা সহজ করে দেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নেই। আর আপনি চাইলে কঠিন কাজও সহজ করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান: ৯৭৪)
৪. দ্বীনি ও দুনিয়াবি প্রজ্ঞার দোয়া:
اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ফাক্কিহনি ফিদ দীন।
অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও গভীর বুঝ দান করুন।’ (সহিহ্ বুখারি: ১৪৩)
৫. কল্যাণের সঙ্গে সমাপ্তির দোয়া:
رَبِّي يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَیْر
উচ্চারণ: রাব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়াতাম্মিম বিল খাইর। (সুনানে বায়হাকি)
অনেক সময় পরীক্ষার হলে টেনশনে আমরা জানা উত্তরও ভুলে যাই। এমন সময় বেশি বেশি দরুদ শরিফ পাঠ করা উচিত। এ ছাড়া নিচের দোয়াটি পড়া যেতে পারে:
স্মরণ করার দোয়া:
اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيْتُ، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা জাক্কিরনী মিনহু মা নাসিতু, ওয়া আল্লিমনী মিনহু মা জাহিলতু।
অর্থ: হে আল্লাহ, আমি যা ভুলে গেছি আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও, আর আমি যা জানি না তা আমাকে শিখিয়ে দাও।
পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য পরিশ্রম যেমন জরুরি, দোয়াও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষা দিলে ইনশা আল্লাহ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে।
