মসজিদে প্রবেশ করেই যে নামাজ পড়তে বলেছেন নবীজি (সা.)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ। তাহিয়্যা অর্থ উপহার এবং দুখুল অর্থ প্রবেশ করা। মসজিদে প্রবেশ করেই উপহার হিসেবে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা হয় বলে এর নাম তাহিয়্যাতুল মসজিদ অথবা দুখুলুল মসজিদ। মসজিদে প্রবেশের আদবস্বরূপ দুই রাকাত নামাজ আদায় করা খুবই সওয়াবের কাজ।
লক্ষ করে দেখা যায়, মসজিদে প্রবেশের পর জামাত শুরু হতে আরও চার-পাঁচ মিনিট বাকি থাকলে আমরা বসে অপেক্ষা করতে থাকি। এ সময় দুই রাকাত নামাজ আদায় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বলে গৃহীত। মহানবী (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত সালাত আদায় না করে যেন না বসে।’ অন্য বর্ণনা মতে, ‘সে যেন বসার আগে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।’ (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)
হজরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, ‘কোনো জুমার দিনে মহানবী (সা.) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এল। তিনি তাকে বললেন, ‘হে অমুক! তুমি কি সালাত আদায় করেছ?’ সে বলল, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘ওঠো, সালাত আদায় করে নাও।’ (সহিহ বুখারি)
আবু কাতাদা (রা.) বলেন, ‘আমি মসজিদে গেলাম, যখন মহানবী (সা.) সাহাবিদের সঙ্গে বসে ছিলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে বসে পড়লাম। মহানবী (সা.) আমাকে বললেন, ‘কিসে তোমাকে দুই রাকাত সালাত আদায় থেকে বিরত রেখেছে?’ আমি বললাম, ‘লোকেরাও বসে আছে তাই আমিও বসে পড়লাম।’ তখন তিনি বললেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দুই রাকাত সালাত আদায়ের আগে বসবে না।’ (সহিহ মুসলিম)
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