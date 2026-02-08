Ajker Patrika
সুরা হুমাজাহ অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা

সুরা হুমাজাহ অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা
সুরা হুমাজাহ

পবিত্র কোরআনের ১০৪ নম্বর সুরা হলো সুরা হুমাজাহ (سورة الهمزة)। ৩০তম পারার এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ৯ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরায় আল্লাহ তাআলা পরনিন্দা, গিবত ও অর্থলিপ্সার মতো জঘন্য তিনটি সামাজিক ব্যাধি ও তার পরিণাম সম্পর্কে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

একনজরে সুরা হুমাজাহ
বিষয়তথ্য
সুরা নম্বর১০৪
অবস্থান৩০তম পারা
আয়াতসংখ্যা৯টি
অবতরণমক্কা (মাক্কি সুরা)
প্রধান বিষয়পরনিন্দা ও লোভের পরিণাম

সুরা হুমাজাহ: আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)

১. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

উচ্চারণ: ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাজাতিল লুমাজাহ।

অর্থ: ধ্বংস এমন ব্যক্তির জন্য, যে (সামনাসামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যস্ত।

২. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

উচ্চারণ: আল্লাজি জামাআ মা-লাওঁ ওয়া আদ্দাদাহ।

অর্থ: যে অর্থ জমায় এবং তা বারবার গুনে রাখে।

৩. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

উচ্চারণ: ইয়াহসাবু আন্না মা-লাহু আখলাদাহ।

অর্থ: সে মনে করে যে, তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।

৪. كَلَّا ۖ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

উচ্চারণ: কাল্লা লাইয়ুমবাজান্না ফিল হুতামাহ।

অর্থ: কখনো নয়! তাকে অবশ্যই ‘হুতামাহ’ নামের চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষেপ করা হবে।

৫. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ

উচ্চারণ: ওয়ামা আদরা-কা মাল হুতামাহ।

অর্থ: আর আপনি কি জানেন সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গাটি কী?

৬. نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

উচ্চারণ: না-রুল্লা-হিল মুকাদাহ।

অর্থ: তা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন।

৭. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

উচ্চারণ: আল্লাতি তাত্তালিউ আলাল আফইদাহ।

অর্থ: যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (গ্ৰাস করবে)।

৮. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ

উচ্চারণ: ইন্নাহা আলাইহিম মুসাদাহ।

অর্থ: নিশ্চয়ই তা তাদের চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে বন্ধ করে রাখা হবে।

৯. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

উচ্চারণ: ফি আমাদিম মুমাদ্দাদাহ।

অর্থ: লম্বা লম্বা স্তম্ভসমূহের মধ্যে (আবদ্ধ অবস্থায়)।

সুরা হুমাজাহর সংক্ষিপ্ত তাফসির

এই সুরায় তিনটি জঘন্য গুনাহ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে:

  1. হুমাজাহ ও লুমাজাহ (পরনিন্দা ও অপবাদ): যারা মানুষের সামনে কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে অথবা পেছনে গিবত ও পরচর্চা করে বেড়ায়। এটি সামাজিক বন্ধন নষ্ট করে।
  2. অর্থলিপ্সা (জামাআ মালা): যারা শুধু সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং তা বারবার গণনা করে অহংকার করে।
  3. মিথ্যা ধারণা: সম্পদ মানুষকে অমর করে রাখবে—এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা।

শাস্তির স্বরূপ ‘হুতামাহ’:

‘হুতামাহ’ শব্দের অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণকারী। এটি এমন এক আগুন, যা কেবল শরীর নয়, মানুষের কলিজা বা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। জাহান্নামের এই আগুনকে ‘আল্লাহর আগুন’ বলা হয়েছে এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা বোঝাতে। অপরাধীদের সেখানে লম্বা খুঁটিতে বেঁধে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এই সুরার শিক্ষা

সুরা হুমাজাহ আমাদের শেখায় যে, সম্পদ বা আভিজাত্য নিয়ে অহংকার করা এবং মানুষের সম্মানহানি করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। মুমিন হিসেবে আমাদের উচিত জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

ইসলামপবিত্র কোরআনদোয়া-সুরা
Loading...

