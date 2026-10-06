অসুস্থতার সময় যেসব দোয়া পড়বেন

সুস্থতা মহান আল্লাহর দেওয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। তবে মানুষের জীবনে অসুস্থতা আসা অস্বাভাবিক নয়; এটি কখনো গুনাহ মাফের মাধ্যম, আবার কখনো ধৈর্যের পরীক্ষা। ইসলাম অসুস্থ হলে যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও ওষুধ সেবনের তাগিদ দিয়েছে, তেমনি শিখিয়েছে মহান শাফি বা আরোগ্যদাতার দরবারে দোয়া করার পদ্ধতি।
রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে অসুস্থ হলে কিংবা কেউ অসুস্থ থাকলে বিশেষ কিছু দোয়া পাঠ করতেন, যা দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।
আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ ব্যক্তিদের ঝাড়ফুঁক করার সময় এই দোয়াটি পাঠ করতেন—
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَأْسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.
উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা রাব্বান নাসি মুজহিবাল বাসি, ইশফি আনতাশ-শাফি। লা শাফিয়া ইল্লা আনতা। শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা।’
অর্থ: ‘হে আল্লাহ, তুমি মানুষের রব, রোগ নিরাময়কারী। আমাকে আরোগ্য দান করো, তুমি আরোগ্য দানকারী। তুমি ছাড়া আর কেউ আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও; যেন কোনো রোগ অবশিষ্ট না থাকে।’ (সহিহ বুখারি: ৫৭৪২)
একবার এক সাহাবি মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভুগছিলেন। নবীজি (সা.) তাঁকে নিচের দোয়াটি করতে বললেন, যার বরকতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। এটি সব ধরনের বিপদ ও অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য এক অনন্য দোয়া। দোয়াটি হলো—
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
উচ্চারণ: ‘রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়া কিনা আজাবান নার।’
অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রেহাই দিন। (সহিহ মুসলিম: ২৬৬৮)
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এই দোয়াটি খুব বেশি পাঠ করতেন—
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ.
উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাস সিহহাতা, ওয়াল ইফফাতা, ওয়াল আমানাতা, ওয়া হুসনাল খুলুকি ওয়ার রিজা বিল কাদরি।’
অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারি, চরিত্রমাধুর্য এবং তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি কামনা করি।’ (কানজুল উম্মাল)
ইসলামে নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ নামাজ হলো তাহাজ্জুদ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য তাহাজ্জুদ আদায় করা বাধ্যতামূলক ছিল। তিনি নিয়মিত এই নামাজ পড়তেন...৫ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১০ ঘণ্টা আগে
দোয়া মুমিনের জন্য আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার অন্যতম মাধ্যম। তাই দোয়ার পাশাপাশি হালাল উপার্জন, নেক আমল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও আল্লাহর প্রতি অটুট আস্থা রাখা জরুরি। দোয়া করে দ্রুত ফল না পেলেও হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যেতে হবে।১ দিন আগে
ইসলামে আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রাত্যহিক জীবনের বরকত লাভের মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা বা ইস্তিগফার প্রার্থনা করা। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোরআনে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে।১ দিন আগে