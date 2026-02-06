Ajker Patrika
মোহরে ফাতেমি কাকে বলে, পরিমাণ কত?

মুফতি শাব্বির আহমদ
ছবি: সংগৃহীত

প্রশ্ন: বিয়ের মোহর নির্ধারণ করতে হয় কিসের ভিত্তিতে? মোহরে ফাতেমি কাকে বলে, পরিমাণ কত? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।’ নাফিস আহরার, ঢাকা।

উত্তর: বিয়ে একটি পবিত্র ইবাদত। এই বন্ধনকে মজবুত ও সম্মানজনক করতে আল্লাহ তাআলা নারীর জন্য ‘মোহর’ নিশ্চিত করেছেন। মোহর কোনো লৌকিকতা বা নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার এবং স্বামীর ওপর অর্পিত একটি অপরিহার্য ঋণ বা ওয়াজিব।

দেনমোহর সর্বনিম্ন কত টাকা নির্ধারণ করা যায়?

মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো অঙ্ক বেঁধে দেওয়া হয়নি যে এর বেশি যাওয়া যাবে না। তবে মোহর নির্ধারণে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা সুন্নত ও ভারসাম্যপূর্ণ:

স্বামীর সামর্থ্য: মোহর এমন হওয়া উচিত, যা স্বামী সহজে আদায় করতে পারেন। সাধ্যের অতিরিক্ত মোহর ধার্য করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

স্ত্রীর মর্যাদা (মোহরে মিসিল): কনের পারিবারিক আভিজাত্য, শিক্ষা এবং তাঁর সমমানের মেয়েদের (যেমন বোন বা ফুফু) বিয়েতে যে পরিমাণ মোহর নির্ধারিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা।

ন্যূনতম সীমা: হানাফি মাজহাব মতে, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ১০ দিরহাম (অর্থাৎ প্রায় ৩০.৬১৮ গ্রাম বা ২.৬২৫ তোলা রুপা)। এর কম মোহর নির্ধারণ করা জায়েজ নেই।

তাই বিয়েতে বর ও কনে পক্ষের সম্মতিতে একটি সম্মানজনক ও বাস্তবসম্মত অঙ্ক নির্ধারিত হওয়া উচিত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর তোমরা নারীদের তাদের মোহর খুশিমনে প্রদান করো।’ (সুরা নিসা: ৪)

মোহরে ফাতেমি কাকে বলে?

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের সময় হজরত আলী (রা.)-এর ওপর যে পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করেছিলেন, তাকেই পরিভাষায় ‘মোহরে ফাতেমি’ বলা হয়। মুসলিম সমাজে একে অত্যন্ত বরকতময় ও আদর্শ মোহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হজরত আলী (রা.)-এর কাছে তখন দেওয়ার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। নবীজি (সা.)-এর নির্দেশে তিনি তাঁর যুদ্ধ সরঞ্জাম (বর্ম) বিক্রি করে মোহরের অর্থ জোগাড় করেছিলেন।

মোহরে ফাতেমির পরিমাণ কত?

হাদিস ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী, মোহরে ফাতেমির পরিমাণ ছিল ৫০০ দিরহাম (রুপার মুদ্রা)। আধুনিক পরিমাপ অনুযায়ী এর হিসাব নিচে দেওয়া হলো:

ওজনের হিসাব:

দিরহামের ওজন: ১ দিরহাম = ৩.০৬১৮ গ্রাম (প্রায়)।

মোট ওজন: ৫০০ দিরহাম × ৩.০৬১৮ গ্রাম = ১,৫৩০.৯ গ্রাম বা ১.৫৩ কিলোগ্রাম (প্রায়)।

তোলা/ভরি হিসেবে: এটি প্রায় ১৩১.২৫ তোলা বা ভরি রুপার সমান।

বর্তমান বাজারমূল্যে এর হিসাব (২০২৬ সালের আনুমানিক দর):

রুপার দাম প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। যদি প্রতি তোলা (১১.৬৬ গ্রাম) রুপার বাজারদর গড়ে ১,৫০০ টাকা হয়, তবে মোহরে ফাতেমির হিসাব দাঁড়াবে:

১৩১.২৫ তোলা × ১,৫০০ টাকা = ১,৯৬,৮৭৫ টাকা।

(দ্রষ্টব্য: বিয়ের সময় স্থানীয় জুয়েলারি দোকান থেকে বর্তমান রুপার সঠিক দর জেনে নিয়ে হিসাব করা জরুরি।)

বিয়েতে মোহরে ফাতেমি কি বাধ্যতামূলক?

না, মোহরে ফাতেমি নির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে এটি একটি ‘মোস্তাহাব’ বা উত্তম আমল। কেউ চাইলে এর চেয়ে কম (তবে ১০ দিরহামের কম নয়) বা বেশি নির্ধারণ করতে পারেন। তবে রাসুল (সা.) ও তাঁর পরিবারের জীবনের প্রতিফলন হিসেবে ‘মোহরে ফাতেমি’ নির্ধারণ করা অনেকে বরকতময় হিসেবে দেখে থাকেন।

মোহর না দেওয়ার নিয়তে বিয়ে করা বা তা স্ত্রীকে না দিয়ে আজীবন ঝুলিয়ে রাখা মারাত্মক জুলুম। এটি পরিশোধ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক

