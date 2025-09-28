যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা সাউথ পোর্টে নৌকা থেকে গুলি, নিহত ৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার সাউথ পোর্টে এক বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে সাউথ পোর্ট ইয়ট বেসিনের আমেরিকান ফিশ কোম্পানির বাইরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
নর্থ ক্যারোলাইনা সিটির মুখপাত্র চায়্যান কেচাম জানান, ডকের কাছে একটি নৌকা ভিড়লে হামলাকারী হঠাৎ গুলি চালান। এরপর একটি নৌকা নিয়ে ওই হামলাকারী আটলান্টিক ও উপসাগরীয় অঞ্চলের উপকূল বরাবর বিস্তৃত জলপথ হয়ে পালিয়ে যান।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা পর কাছের ওক আইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি।
সাউথ পোর্ট পুলিশপ্রধান টড কোরিং এই ঘটনাকে ‘স্থানীয় কমিউনিটির জন্য এক অত্যন্ত মর্মান্তিক রাত’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
তিনি জানান, নিহত ছাড়াও ছয়জনের মতো আহত হয়েছেন। যাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতদের নাম-পরিচয়ও এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন জরুরি বার্তা দিয়ে জনগণকে বাড়িতে অবস্থান করার আহ্বান জানায়। তবে পরে পুলিশপ্রধান কোরিং জানান, এখন আর কোনো ভয় নেই।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার সাউথ পোর্টে এক বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে সাউথ পোর্ট ইয়ট বেসিনের আমেরিকান ফিশ কোম্পানির বাইরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
নর্থ ক্যারোলাইনা সিটির মুখপাত্র চায়্যান কেচাম জানান, ডকের কাছে একটি নৌকা ভিড়লে হামলাকারী হঠাৎ গুলি চালান। এরপর একটি নৌকা নিয়ে ওই হামলাকারী আটলান্টিক ও উপসাগরীয় অঞ্চলের উপকূল বরাবর বিস্তৃত জলপথ হয়ে পালিয়ে যান।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা পর কাছের ওক আইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি।
সাউথ পোর্ট পুলিশপ্রধান টড কোরিং এই ঘটনাকে ‘স্থানীয় কমিউনিটির জন্য এক অত্যন্ত মর্মান্তিক রাত’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
তিনি জানান, নিহত ছাড়াও ছয়জনের মতো আহত হয়েছেন। যাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতদের নাম-পরিচয়ও এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন জরুরি বার্তা দিয়ে জনগণকে বাড়িতে অবস্থান করার আহ্বান জানায়। তবে পরে পুলিশপ্রধান কোরিং জানান, এখন আর কোনো ভয় নেই।
মুর্শিদাবাদের সাধক নরেন্দ্র স্মৃতি সংঘ তাদের এই বছরের থিম ‘দহন’-এর অংশ হিসেবে এটি তৈরি করেছে। তাদের পূজামণ্ডপে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে মহিষাসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যেন দেবী দুর্গা তাঁর..১ ঘণ্টা আগে
ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এক চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন। এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যটির আসন্ন নির্বাচনে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল জেডিইউ ২৫ টির বেশি আসন পাবে না।১ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুধু ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, তিনি শিগগিরই ইউরোপের আরেকটি দেশে হামলা চালাতে পারেন। জেলেনস্কির মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ড্রোন প্রবেশ ও আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে রাশিয়া মূলত ন্যাটোর প্রতিরক৩ ঘণ্টা আগে
এবার প্রকাশ্যে এলেন জেন-জি আন্দোলনে পদত্যাগ করা নেপালের প্রধানমন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপালের (সিপিএন–ইউএমএল) চেয়ারম্যান কে পি শর্মা অলি। ঘোষণা দিয়েছেন, নেপালকে বর্তমান সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালাবেন না তিনি।৪ ঘণ্টা আগে