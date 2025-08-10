Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

পৃথিবীর চেয়েও বেশি বয়সী উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়ল আমেরিকায়

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২২: ১৪
একটি চলন্ত গাড়ির ক্যামেরায় এভাবেই ধরা পড়েছে উল্কাপিণ্ডটি। ছবি: বিবিসি
একটি চলন্ত গাড়ির ক্যামেরায় এভাবেই ধরা পড়েছে উল্কাপিণ্ডটি। ছবি: বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রে এক বাড়িতে আছড়ে পড়া একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর থেকেও পুরোনো বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নাসা জানিয়েছে, গত ২৬ জুন দিনের আলোয় জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আকাশ পেরিয়ে একটি উজ্জ্বল আগুনের গোলা বিস্ফোরিত হয়েছে। এটি ওই রাজ্যের হেনরি কাউন্টির ম্যাকডোনাফ শহরের একটি বাড়ির ছাদ ভেদ করে এসে পড়ে।

রোববার বিবিসি জানিয়েছে, জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আছড়ে পড়া ওই উল্কাপিণ্ডের একটি টুকরো পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটি প্রায় ৪৫৬ কোটি বছর আগে গঠিত হয়েছিল। এই হিসেব অনুযায়ী, উল্কাটির বয়স পৃথিবীর চেয়েও প্রায় ২ কোটি বছর বেশি।

উল্কাটি আছড়ে পড়ার সময় অনেক দূরের এলাকা থেকেও শত শত মানুষ এই দৃশ্য এবং প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। আকাশ থেকে প্রবল গতিতে ছুটে আসা বস্তুটি তার আকার ও গতি হারালেও এটি তখনো অন্তত প্রতি সেকেন্ডে ১ কিলোমিটার বেগে ছুটছিল এবং শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তির বাড়ির ছাদ ভেদ করে পড়ে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

বাড়িটিতে আঘাত হানার ওপর ওই উল্কাপিণ্ডের একাধিক টুকরো বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, এটি ‘কন্ড্রাইট’ জাতীয় শিলাময় উল্কাপিণ্ড।

গবেষক স্কট হ্যারিস বলেন, ‘পৃথিবীতে পড়ার আগে এই উল্কাপিণ্ডের দীর্ঘ মহাজাগতিক ইতিহাস রয়েছে।’ তিনি জানান, আধুনিক প্রযুক্তি এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি উল্কাপিণ্ড উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে।

উল্কাপিণ্ডটির নাম রাখা হয়েছে ‘ম্যাকডোনাফ মিটিওরাইট’। এটি জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে উদ্ধার হওয়া ২৭ তম উল্কাপিণ্ড। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, উল্কাটি আছড়ে পড়ার অনেক পরও তিনি ঘরের চারপাশে মহাকাশের ধুলা খুঁজে পাচ্ছেন।

গবেষক হ্যারিস শিগগিরই এর উপাদান ও গতিবেগ নিয়ে গবেষণা প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন। এই গবেষণা ভবিষ্যতে বড় আকারের উল্কাপিণ্ডের আঘাত মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেন, ‘একদিন না একদিন বড় কিছু আঘাত হানতে পারে, যা বিপর্যয় ডেকে আনবে। সেই ঝুঁকি ঠেকানোই আমাদের লক্ষ্য।’

বিষয়:

পৃথিবীআকাশমহাকাশবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

যাচ্ছিলেন বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন জামাই-শ্বশুর

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

সম্পর্কিত

পৃথিবীর চেয়েও বেশি বয়সী উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়ল আমেরিকায়

পৃথিবীর চেয়েও বেশি বয়সী উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়ল আমেরিকায়

ভারতের বড় কোম্পানিগুলো কেন প্রায়ই উত্তরাধিকার সংকটে পড়ে

ভারতের বড় কোম্পানিগুলো কেন প্রায়ই উত্তরাধিকার সংকটে পড়ে

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৫২ কোটি টাকায় নিউইয়র্কে বিক্রি হলো মঙ্গল গ্রহের পাথর, ভাগ চায় নাইজারও

৫২ কোটি টাকায় নিউইয়র্কে বিক্রি হলো মঙ্গল গ্রহের পাথর, ভাগ চায় নাইজারও