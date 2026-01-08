Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ভেনেজুয়েলায় হস্তক্ষেপ: ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিত করতে মার্কিন সিনেটে ভোট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত শনিবার সিআইএ পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফের পাশে বসে ভেনেজুয়েলার সামরিক অভিযান পর্যবেক্ষণ করছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: ট্রুথ সোশ্যাল
গত শনিবার সিআইএ পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফের পাশে বসে ভেনেজুয়েলার সামরিক অভিযান পর্যবেক্ষণ করছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: ট্রুথ সোশ্যাল

ভেনেজুয়েলা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক পদক্ষেপের লাগাম টানতে যাচ্ছে মার্কিন সিনেট। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান চালানো ঠেকাতে আজ বৃহস্পতিবার মার্কিন সিনেটে একটি প্রস্তাবের ওপর ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। প্রস্তাবটির পক্ষের আইনপ্রণেতারা বলছেন, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে এটি পাসও হতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারাকাসে নাটকীয় সামরিক অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার কয়েক দিনের মধ্যেই এই ভোট হতে যাচ্ছে। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে নৌযানে হামলাসহ দেশটির বিরুদ্ধে সামরিক চাপ বাড়ানোর পর থেকে একাধিকবার ‘ওয়ার পাওয়ার্স’ বা যুদ্ধক্ষমতা-সংক্রান্ত প্রস্তাব সিনেটে তোলা হয়।

ডেমোক্র্যাটরা এসব প্রস্তাব আটকে দিলেও সর্বশেষ ভোটে তাঁরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আটকাতে ব্যর্থ হন। তবে ওই ভোটে ব্যবধান ছিল খুবই কম—৪৯ বনাম ৫১। গত নভেম্বরের সেই ভোটে ট্রাম্পের দলের দুই সিনেটর ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে ভোট দিয়েছিলেন। সে সময় ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা আইনপ্রণেতাদের আশ্বস্ত করেছিলেন, ভেনেজুয়েলায় সরকার পরিবর্তন বা দেশটির ভূখণ্ডে হামলার কোনো পরিকল্পনা তাঁদের নেই।

কিন্তু মাদুরো আটক হওয়ার পর এখন অনেক আইনপ্রণেতা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন কংগ্রেসকে বিভ্রান্ত করেছে। প্রকাশ্যে এই অভিযোগ তুলেছেন ডেমোক্র্যাটরা আর পর্দার আড়ালে একই ধরনের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কিছু রিপাবলিকান সিনেটরও।

ভোটের আগে এক সংবাদ সম্মেলনে কেনটাকির রিপাবলিকান সিনেটর র‍্যান্ড পল বলেন, ‘আজ আমি অন্তত দুজন রিপাবলিকানের সঙ্গে কথা বলেছি, যাঁরা আগে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেননি। এবার তাঁরা বিষয়টি নতুন করে ভাবছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর তাঁদের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।’

ওই সংবাদ সম্মেলনে র‍্যান্ড পলের পাশে ছিলেন ডেমোক্র্যাট সিনেটর টিম কেইন। তিনি অভিযোগ করেন, ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে দাবি করেছিল, তারা ভেনেজুয়েলায় কোনো সামরিক অভিযান বা সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে না। কিন্তু বাস্তবতা এখন ভিন্ন।

ভেনেজুয়েলায় ঢুকে মাদুরোকে অপহরণ: মার্কিন আইনপ্রণেতাদের তোপের মুখে ট্রাম্পভেনেজুয়েলায় ঢুকে মাদুরোকে অপহরণ: মার্কিন আইনপ্রণেতাদের তোপের মুখে ট্রাম্প

কেইন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযানের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু কয়েক মাস ধরে ভেনেজুয়েলার জলসীমায় হামলা এবং এখন খোদ প্রেসিডেন্টকে তুলে আনা—এটিকে কোনোভাবেই কেবল ‘গ্রেপ্তার অভিযান’ বলা যায় না। এটি একটি পুরোদস্তুর সামরিক পদক্ষেপ।

তবে সিনেটে আজ এই প্রস্তাব পাস হলেও আইন হতে আরও অনেক পথ বাকি। কারণ, আইন হতে হলে রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত নিম্নকক্ষেও এটি পাস হতে হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই প্রস্তাবে নিশ্চিত ভেটো দেবেন। আর সেই ভেটো কাটাতে হলে সিনেট ও হাউস উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে, যা বেশ কঠিন।

এদিকে ট্রাম্প গতকাল বুধবার তাঁর ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ প্ল্যাটফর্মে সামরিক বাজেট ১ ট্রিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার করার ঘোষণা দিয়েছেন, যা অনেক রিপাবলিকানকেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

বিষয়:

ডেমোক্র্যাটভেনেজুয়েলাআইন ও বিচার ‍ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভোটআইনকংগ্রেসনিকোলাস মাদুরো
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

তেল ছাড়া ভেনেজুয়েলার আর কী কী সম্পদ রয়েছে

তেল ছাড়া ভেনেজুয়েলার আর কী কী সম্পদ রয়েছে

ভেনেজুয়েলায় হস্তক্ষেপ: ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিত করতে মার্কিন সিনেটে ভোট

ভেনেজুয়েলায় হস্তক্ষেপ: ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিত করতে মার্কিন সিনেটে ভোট

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

রাজধানী সিতওয়েসহ রাখাইনে জান্তাবিরোধী আক্রমণ জোরদার আরাকান আর্মির

রাজধানী সিতওয়েসহ রাখাইনে জান্তাবিরোধী আক্রমণ জোরদার আরাকান আর্মির