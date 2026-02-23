Ajker Patrika
আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করাই কাল হয় মেক্সিকোর মাদক সম্রাট এল মেনচোর
মেক্সিকোর ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ মাদক সম্রাট এল মেনচো। ছবি: সংগৃহীত

‘এল মেনচো’ নামেই পরিচিতি পেয়েছিলেন মেক্সিকোর ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ মাদক সম্রাট নেমেসিও রুবেন ওসেগুয়েরা সেরভান্তেস। স্থানীয় সময় রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সেনাবাহিনীর অভিযানে তিনি নিহত হয়েছেন। এর আগে মেনচোর অবস্থানের কথা সেনারা জেনে গিয়েছিল তাঁর প্রেমের সূত্র ধরে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াই মেনচোর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ।

এল মেনচো ছিলেন কুখ্যাত জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেলের (সিজেএনজি) প্রধান। এই কার্টেলকে মেক্সিকোর অন্যতম শক্তিশালী অপরাধচক্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মেনচোকে গ্রেপ্তারের জন্য তথ্য দিলে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল ম্যাক্সিকান কর্তৃপক্ষ।

মেক্সিকোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলীয় জালিস্কো রাজ্যের তাপালপা এলাকার একটি বনভূমিতে বিশেষ বাহিনীর ওই অভিযান পরিচালিত হয়। মেনচোর প্রেমিকার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর দ্রুত এই অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। তবে অভিযানের সময় সেনারা প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। মেনচোর নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের দিকে গুলি চালালে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে মেনচো ও তাঁর দুই দেহরক্ষী আহত হন। পরে তিনজনকেই হেলিকপ্টারে করে রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পথে তাঁরা তিনজনই মারা যান বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

এল মেনচোর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে সহিংসতা শুরু হয়। তাঁর নেতৃত্ব দেওয়া কার্টেল সদস্যরা বিভিন্ন সড়কে আগুন ধরিয়ে দেয়, গাড়ি পোড়ায় এবং রাস্তা অবরোধ করে। এসব ঘটনায় মেক্সিকোর ন্যাশনাল গার্ডের অন্তত ২৫ সদস্য নিহত হন। নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা অভিযানে ৩০ কার্টেল সদস্যও নিহত হয় এবং সাতটি রাজ্যে অন্তত ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাম জানান, অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা সরাসরি অংশ নেয়নি, তবে তথ্য আদান-প্রদান হয়েছে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে এবং সরকারের প্রধান লক্ষ্য শান্তি নিশ্চিত করা।

বিশ্লেষকদের মতে, এল মেনচোর মৃত্যু সিজেএনজি কার্টেলের জন্য বড় ধাক্কা। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে কার্টেল ভেঙে পড়বে, নাকি আরও সহিংস হয়ে উঠবে—সেই প্রশ্নের উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়।

