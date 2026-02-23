এবার বৈরুত দূতাবাস থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রায় প্রতিদিনের হুমকির মুখে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে জরুরি নন এমন কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ওয়াশিংটন। আজ সোমবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় পূর্বসতর্কতা হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আল জাজিরাকে বলেন, ‘আমরা নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা পরিবেশ পর্যালোচনা করছি। সর্বশেষ পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা আমাদের উপস্থিতি কমিয়ে কেবল প্রয়োজনীয় জনবল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে দূতাবাস বন্ধ হচ্ছে না, কোর স্টাফদের নিয়ে কার্যক্রম চালু থাকবে। এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা।’
২০২৪ সালে ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও, তারা এখনো একটি বড় শক্তি। ইরানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হলে হিজবুল্লাহ যে তাতে হস্তক্ষেপ করবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। ইরানকে সমর্থন দিতে তারা আবারও সামরিক তৎপরতা শুরু করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ওয়াশিংটন।
লেবাননে মার্কিন মিশনগুলোর ওপর অতীতে বড় ধরনের প্রাণঘাতী হামলার ইতিহাস রয়েছে। ১৯৮৩ সালে লেবাননে গৃহযুদ্ধের সময় বৈরুতে মার্কিন দূতাবাসে গাড়ি বোমা হামলায় ১৭ জন আমেরিকানসহ কয়েক ডজন মানুষ নিহত হন। একই বছর মেরিন কোরের ব্যারাকে ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলায় ২৪১ জন মার্কিন সেনা প্রাণ হারান। মূলত সেই অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগাম সতর্কতা অবলম্বন করছে ট্রাম্প প্রশাসন।
গাজায় নতুন পুলিশ বাহিনী গঠনে সংঘবদ্ধ অপরাধ ও মাদক চক্রের সদস্যদের নিয়োগ দিতে চায় হোয়াইট হাউস—এমন তথ্য প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ। একাধিক পশ্চিমা কর্মকর্তার বরাতে টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন একটি নতুন নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা...২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি যেন এক ঐতিহাসিক পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আবহাওয়াবিদেরা সতর্ক করেছেন—এবারের তুষারঝড় কোনো শীতকালীন সাধারণ দুর্যোগ নয়; এটি হতে পারে এই শহরের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ ‘ব্লকবাস্টার ব্লিজার্ড’।২ ঘণ্টা আগে
গুতেরেস বলেন, ‘আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে গণমানুষের দুর্ভোগকে অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, মানুষকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক আইনকে একটি নিছক অসুবিধা বা বাধা হিসেবে দেখা হচ্ছে।’ তাঁর মতে, মানবাধিকারের এই পশ্চাদপসরণ পরিকল্পিত এবং কৌশলগত।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্ভাব্য পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে জেনেভার বৈঠককে ঘিরে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে বলেছেন, ‘ট্রাম্প কি এখনো আমাদের পাশে আছেন? আমি চিন্তিত।’৩ ঘণ্টা আগে