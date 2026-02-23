Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

এবার বৈরুত দূতাবাস থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এবার বৈরুত দূতাবাস থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। ছবি: এএফপি

ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রায় প্রতিদিনের হুমকির মুখে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য। এই পরিস্থিতিতে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে জরুরি নন এমন কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ওয়াশিংটন। আজ সোমবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় পূর্বসতর্কতা হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আল জাজিরাকে বলেন, ‘আমরা নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা পরিবেশ পর্যালোচনা করছি। সর্বশেষ পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা আমাদের উপস্থিতি কমিয়ে কেবল প্রয়োজনীয় জনবল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে দূতাবাস বন্ধ হচ্ছে না, কোর স্টাফদের নিয়ে কার্যক্রম চালু থাকবে। এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা।’

ভারতীয় নাগরিকদের জরুরি ভিত্তিতে ইরান ছাড়ার নির্দেশভারতীয় নাগরিকদের জরুরি ভিত্তিতে ইরান ছাড়ার নির্দেশ

২০২৪ সালে ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও, তারা এখনো একটি বড় শক্তি। ইরানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হলে হিজবুল্লাহ যে তাতে হস্তক্ষেপ করবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। ইরানকে সমর্থন দিতে তারা আবারও সামরিক তৎপরতা শুরু করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ওয়াশিংটন।

হিজবুল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এখন ইরানের হাতে, যুদ্ধে জড়াতে পারে ইসরায়েলের সঙ্গেহিজবুল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এখন ইরানের হাতে, যুদ্ধে জড়াতে পারে ইসরায়েলের সঙ্গে

লেবাননে মার্কিন মিশনগুলোর ওপর অতীতে বড় ধরনের প্রাণঘাতী হামলার ইতিহাস রয়েছে। ১৯৮৩ সালে লেবাননে গৃহযুদ্ধের সময় বৈরুতে মার্কিন দূতাবাসে গাড়ি বোমা হামলায় ১৭ জন আমেরিকানসহ কয়েক ডজন মানুষ নিহত হন। একই বছর মেরিন কোরের ব্যারাকে ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলায় ২৪১ জন মার্কিন সেনা প্রাণ হারান। মূলত সেই অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগাম সতর্কতা অবলম্বন করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যলেবাননদূতাবাসযুক্তরাষ্ট্রহামলাহিজবুল্লাহইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

এবার বৈরুত দূতাবাস থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

এবার বৈরুত দূতাবাস থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আইএসপন্থী মিলিশিয়া দিয়ে গাজায় পুলিশ বাহিনী গড়তে চায় যুক্তরাষ্ট্র

আইএসপন্থী মিলিশিয়া দিয়ে গাজায় পুলিশ বাহিনী গড়তে চায় যুক্তরাষ্ট্র

ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ তুষারঝড়ের শঙ্কায় আচ্ছন্ন নিউইয়র্ক

ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ তুষারঝড়ের শঙ্কায় আচ্ছন্ন নিউইয়র্ক

বিশ্বজুড়ে পেশিশক্তির কাছে কোণঠাসা মানবাধিকার: জাতিসংঘ মহাসচিব

বিশ্বজুড়ে পেশিশক্তির কাছে কোণঠাসা মানবাধিকার: জাতিসংঘ মহাসচিব