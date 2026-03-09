ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

বহু জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হলেই প্রয়াত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছেলে মুজতবা হুসেইনি খামেনি। তাঁকে নিয়ে অবশ্য শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি মুজতবা নির্বাচিত হলে মেনে নেবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং নেতা নির্বাচন তাঁর অংশগ্রহণ রাখারও দাবি জানিয়েছিলেন।
গতকাল রোববার রাতে ইরানের অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্ট নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে সৈয়দ মুজতবা হুসেইনি খামেনির নাম ঘোষণা করেন।
এ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ফক্স নিউজের উপস্থাপক ব্রায়ান কিলমিড বলেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, মুজতবা খামেনিকে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করায় তিনি খুশি হতে পারছেন না। তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ‘আমি খুশি না।’
মুজতবা খামেনি কখনো কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি কিংবা জনমতের মুখোমুখি হননি। তবে কয়েক দশক ধরে তিনি সর্বোচ্চ নেতার ঘনিষ্ঠ মহলে একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত এবং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ৫৬ বছর বয়সী মুজতবা খামেনি...৬ ঘণ্টা আগে
