Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ১১: ২৪
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনি। ছবি: সংগৃহীত

বহু জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হলেই প্রয়াত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছেলে মুজতবা হুসেইনি খামেনি। তাঁকে নিয়ে অবশ্য শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি মুজতবা নির্বাচিত হলে মেনে নেবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং নেতা নির্বাচন তাঁর অংশগ্রহণ রাখারও দাবি জানিয়েছিলেন।

গতকাল রোববার রাতে ইরানের অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্ট নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে সৈয়দ মুজতবা হুসেইনি খামেনির নাম ঘোষণা করেন।

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনিইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনি

এ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ফক্স নিউজের উপস্থাপক ব্রায়ান কিলমিড বলেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, মুজতবা খামেনিকে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করায় তিনি খুশি হতে পারছেন না। তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ‘আমি খুশি না।’

বিষয়:

ডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্টইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

সম্পর্কিত

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই জনই বাংলাদেশি

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই জনই বাংলাদেশি

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

নেপালের পার্লামেন্টে তরুণদের জয়জয়কার, ৩৮ শতাংশ এমপির বয়সই ৪০–এর নিচে

নেপালের পার্লামেন্টে তরুণদের জয়জয়কার, ৩৮ শতাংশ এমপির বয়সই ৪০–এর নিচে

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনি

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনি