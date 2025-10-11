যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি গেল হাজারো সরকারি কর্মীর, শাটডাউনের অজুহাত দিল ট্রাম্প প্রশাসন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
শাটডাউনের (অচলাবস্থা) পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজার হাজার সরকারি কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে হোয়াইট হাউস। আর এই সিদ্ধান্তের জন্য ডেমোক্র্যাটদেরই দায়ী করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
তাঁর প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল শুক্রবার জানানো হয়েছে, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট, স্বাস্থ্য সংস্থা, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা ইউনিটে এরই মধ্যে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়েছে। তবে মোট কতজন কর্মী চাকরি হারাতে যাচ্ছেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়।
শাটডাউন বলতে বোঝায় সরকারের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অচল হয়ে পড়া। কারণ, সরকার পরিচালনা করতে যে অর্থের প্রয়োজন পড়ে, তা অনুমোদন করছে না কংগ্রেস।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের শুরুতে ট্রাম্পের সংকোচন অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায় তিন লাখ ফেডারেল কর্মী চাকরিচ্যুত হওয়ার তালিকায় ছিলেন।
হোয়াইট হাউসে গতকাল এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প বলেন, ‘ওরা (ডেমোক্র্যাটরা) বিষয়টা শুরু করেছে।’
তিনি ছাঁটাইকে ‘ডেমোক্র্যাটকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত’ বলে অভিহিত করেন।
ট্রাম্পের রিপাবলিকান দল কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখলেও সরকারি তহবিল অনুমোদনের জন্য সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের ভোটের প্রয়োজন হয়।
ডেমোক্র্যাটরা স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি বাড়ানোর দাবিতে অটল আছেন। তাঁদের যুক্তি, যদি এই ভর্তুকি নবায়ন করা না হয়, তাহলে ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের’ আওতায় থাকা প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ আমেরিকান নাগরিকের স্বাস্থ্য খরচ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাবে।
শাটডাউন সংকট গতকাল দশম দিনে গড়ায়। ট্রাম্প এর মধ্যে একাধিকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সরকারি কর্মীদের তিনি বরখাস্ত করবেন এবং তাঁর প্রশাসনের ছাঁটাই মূলত সেসব সংস্থাকে লক্ষ্য করে হবে, যেগুলো ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে চলে।
এ ছাড়া ট্রাম্প অন্তত ২৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অবকাঠামো তহবিল স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয়ে; যেগুলোতে ডেমোক্র্যাট ভোটার ও প্রশাসনের সমালোচকদের উপস্থিতি বেশি।
যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস আদালতে দাখিল করা নথিতে জানিয়েছে, সাতটি ফেডারেল সংস্থায় ৪ হাজার ২০০-এর বেশি কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
এর মধ্যে ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি ট্রেজারি বিভাগে এবং কমপক্ষে ১ হাজার ১০০ জন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগে চাকরি হারিয়েছেন।
শাটডাউনের (অচলাবস্থা) পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজার হাজার সরকারি কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে হোয়াইট হাউস। আর এই সিদ্ধান্তের জন্য ডেমোক্র্যাটদেরই দায়ী করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
তাঁর প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল শুক্রবার জানানো হয়েছে, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট, স্বাস্থ্য সংস্থা, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা ইউনিটে এরই মধ্যে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়েছে। তবে মোট কতজন কর্মী চাকরি হারাতে যাচ্ছেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়।
শাটডাউন বলতে বোঝায় সরকারের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অচল হয়ে পড়া। কারণ, সরকার পরিচালনা করতে যে অর্থের প্রয়োজন পড়ে, তা অনুমোদন করছে না কংগ্রেস।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের শুরুতে ট্রাম্পের সংকোচন অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায় তিন লাখ ফেডারেল কর্মী চাকরিচ্যুত হওয়ার তালিকায় ছিলেন।
হোয়াইট হাউসে গতকাল এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প বলেন, ‘ওরা (ডেমোক্র্যাটরা) বিষয়টা শুরু করেছে।’
তিনি ছাঁটাইকে ‘ডেমোক্র্যাটকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত’ বলে অভিহিত করেন।
ট্রাম্পের রিপাবলিকান দল কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখলেও সরকারি তহবিল অনুমোদনের জন্য সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের ভোটের প্রয়োজন হয়।
ডেমোক্র্যাটরা স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি বাড়ানোর দাবিতে অটল আছেন। তাঁদের যুক্তি, যদি এই ভর্তুকি নবায়ন করা না হয়, তাহলে ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের’ আওতায় থাকা প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ আমেরিকান নাগরিকের স্বাস্থ্য খরচ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাবে।
শাটডাউন সংকট গতকাল দশম দিনে গড়ায়। ট্রাম্প এর মধ্যে একাধিকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সরকারি কর্মীদের তিনি বরখাস্ত করবেন এবং তাঁর প্রশাসনের ছাঁটাই মূলত সেসব সংস্থাকে লক্ষ্য করে হবে, যেগুলো ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে চলে।
এ ছাড়া ট্রাম্প অন্তত ২৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অবকাঠামো তহবিল স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয়ে; যেগুলোতে ডেমোক্র্যাট ভোটার ও প্রশাসনের সমালোচকদের উপস্থিতি বেশি।
যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস আদালতে দাখিল করা নথিতে জানিয়েছে, সাতটি ফেডারেল সংস্থায় ৪ হাজার ২০০-এর বেশি কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
এর মধ্যে ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি ট্রেজারি বিভাগে এবং কমপক্ষে ১ হাজার ১০০ জন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগে চাকরি হারিয়েছেন।
তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, ‘তালেবানরা নারী অধিকারের বিরোধী। কারণ, তারা নারীদের মানুষই মনে করে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারতে এসেছেন এবং এক সংবাদ সম্মেলন করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো নারী সাংবাদিককে সেখানে প্রবেশ করতে দেননি।’১৫ মিনিট আগে
ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্রপন্থী রাজনীতিক মারিয়া কোরিনা মাচাদো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জেতার পরই বিতর্কের মুখে পড়েছেন। সমালোচকেরা অভিযোগ করছেন, তিনি গাজায় বোমা হামলায় ইসরায়েলের সমর্থন করেছিলেন। এমনকি নিজ দেশের সরকারকে উৎখাত করতেও তিনি বিদেশি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছিলেন।৩ ঘণ্টা আগে
উত্তর কোরিয়ার শাসক দল ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়ার ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ে এক বর্ণাঢ্য সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত ওই কুচকাওয়াজে নতুন হাইপারসনিক অস্ত্র ও আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) প্রদর্শন করেছে...৩ ঘণ্টা আগে
আর্কটিক এবং উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে, বিশেষ করে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডেনমার্ক বিশাল প্রতিরক্ষা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। মোট ৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের এই প্যাকেজে দুটি প্রধান খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এর একটি হলো—আর্কটিক নিরাপত্তা জোরদার করতে অতিরিক্ত ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন...৫ ঘণ্টা আগে