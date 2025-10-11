Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি গেল হাজারো সরকারি কর্মীর, শাটডাউনের অজুহাত দিল ট্রাম্প প্রশাসন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শাটডাউনের (অচলাবস্থা) পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজার হাজার সরকারি কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে হোয়াইট হাউস। আর এই সিদ্ধান্তের জন্য ডেমোক্র্যাটদেরই দায়ী করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তাঁর প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল শুক্রবার জানানো হয়েছে, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট, স্বাস্থ্য সংস্থা, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা ইউনিটে এরই মধ্যে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়েছে। তবে মোট কতজন কর্মী চাকরি হারাতে যাচ্ছেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

শাটডাউন বলতে বোঝায় সরকারের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অচল হয়ে পড়া। কারণ, সরকার পরিচালনা করতে যে অর্থের প্রয়োজন পড়ে, তা অনুমোদন করছে না কংগ্রেস।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের শুরুতে ট্রাম্পের সংকোচন অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায় তিন লাখ ফেডারেল কর্মী চাকরিচ্যুত হওয়ার তালিকায় ছিলেন।

হোয়াইট হাউসে গতকাল এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প বলেন, ‘ওরা (ডেমোক্র্যাটরা) বিষয়টা শুরু করেছে।’

তিনি ছাঁটাইকে ‘ডেমোক্র্যাটকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত’ বলে অভিহিত করেন।

ট্রাম্পের রিপাবলিকান দল কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখলেও সরকারি তহবিল অনুমোদনের জন্য সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের ভোটের প্রয়োজন হয়।

ডেমোক্র্যাটরা স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি বাড়ানোর দাবিতে অটল আছেন। তাঁদের যুক্তি, যদি এই ভর্তুকি নবায়ন করা না হয়, তাহলে ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের’ আওতায় থাকা প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ আমেরিকান নাগরিকের স্বাস্থ্য খরচ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাবে।

শাটডাউন সংকট গতকাল দশম দিনে গড়ায়। ট্রাম্প এর মধ্যে একাধিকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সরকারি কর্মীদের তিনি বরখাস্ত করবেন এবং তাঁর প্রশাসনের ছাঁটাই মূলত সেসব সংস্থাকে লক্ষ্য করে হবে, যেগুলো ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে চলে।

এ ছাড়া ট্রাম্প অন্তত ২৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অবকাঠামো তহবিল স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয়ে; যেগুলোতে ডেমোক্র্যাট ভোটার ও প্রশাসনের সমালোচকদের উপস্থিতি বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস আদালতে দাখিল করা নথিতে জানিয়েছে, সাতটি ফেডারেল সংস্থায় ৪ হাজার ২০০-এর বেশি কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

এর মধ্যে ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি ট্রেজারি বিভাগে এবং কমপক্ষে ১ হাজার ১০০ জন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগে চাকরি হারিয়েছেন।

আমেরিকাডেমোক্র্যাটশাটডাউনডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ, দুই যুবক আটক

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তা হেফাজতে: সেনাসদর

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সেনাবাহিনী মোর‍্যালি আপসেট, তবে সবসময় ন্যায়ের পক্ষে: সেনাসদর

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

