যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

হাড়ে অনুভব করলেই বুঝব যুদ্ধ শেষ—ইরান প্রশ্নে ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা তিনি বুঝতে পারবেন ‘নিজের হাড়ের ভেতরের অনুভূতি’ থেকেই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় নির্ধারণে তিনি এই ধরনের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই তুলে ধরেছেন।

শুক্রবার (১৩ মার্চ) সম্প্রচারিত ‘দ্য ব্রায়ন কিলমিড শো’-এ দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন ট্রাম্প। সাক্ষাৎকারটি প্রচার করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের রেডিও প্ল্যাটফর্ম।

সাক্ষাৎকারে উপস্থাপক জানতে চান—তিনি কীভাবে বুঝবেন যে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। উত্তরে ট্রাম্প বলেন, ‘যখন আমি সেটা অনুভব করব—ঠিক আছে—আমার হাড়ের ভেতর থেকে অনুভব করব।’

তবে একই সাক্ষাৎকারে তিনি ইঙ্গিত দেন, এই সংঘাত হয়তো খুব দীর্ঘ সময় চলবে না। ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মনে করি না যুদ্ধ শেষ হতে খুব বেশি সময় লাগবে।’

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার পর থেকেই উত্তেজনা দ্রুত বেড়েছে। ওই অভিযানের পর থেকে মার্কিন বাহিনী এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা অব্যাহত রেখেছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন সময় এই সংঘাত কত দিন চলতে পারে তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন। কখনো তিনি দ্রুত সমাপ্তির আশা প্রকাশ করেছেন, আবার কখনো বলেছেন পরিস্থিতি নির্ভর করবে সামরিক ও কূটনৈতিক অগ্রগতির ওপর।

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এই মন্তব্য যুদ্ধের সময়সীমা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কৌশলগত সময়সূচি প্রকাশ না করে বরং রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত মূল্যায়নের ওপর নির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। এর ফলে সংঘাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান এই উত্তেজনা ইতিমধ্যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক রাজনীতিতে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে সংঘাত কত দ্রুত থামবে—তা এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
অপারেশন থিয়েটারে মির্জা আব্বাস, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার

ভৈরবে ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকাসহ আটক দুই স্বর্ণকার, ২১ ঘণ্টা পর মুক্ত

চট্টগ্রামে ৭ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আইনে মামলা

হিজবুল্লাহর লাগাম টানতে চায় লেবাননের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর না

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

হাড়ে অনুভব করলেই বুঝব যুদ্ধ শেষ—ইরান প্রশ্নে ট্রাম্প

হাড়ে অনুভব করলেই বুঝব যুদ্ধ শেষ—ইরান প্রশ্নে ট্রাম্প

ইরাকে বিধ্বস্ত মার্কিন বিমানে ৬ সেনা ছিল, সবাই নিহত

ইরাকে বিধ্বস্ত মার্কিন বিমানে ৬ সেনা ছিল, সবাই নিহত

মালদ্বীপে প্রবাসী শ্রমিক আবাসনে অগ্নিকাণ্ড: নিহত ৫ জনই বাংলাদেশি

মালদ্বীপে প্রবাসী শ্রমিক আবাসনে অগ্নিকাণ্ড: নিহত ৫ জনই বাংলাদেশি

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে