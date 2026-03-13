পুতিন ইরানকে ‘কিছুটা’ সহায়তা করছেন—মনে করেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইরানকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কিছুটা সহায়তা করতে পারেন বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
শুক্রবার ফক্স নিউজ রেডিওতে সম্প্রচারিত ‘দ্য ব্রায়ান কিলমিড শো’-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।
ব্রায়ান কিলমিড ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় পুতিন তাদের সাহায্য করছেন?’ জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যাঁ, আমার মনে হয় তিনি হয়তো একটু সাহায্য করছেন।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘সম্ভবত পুতিন মনে করেন আমরা ইউক্রেনকে সাহায্য করছি, তাই না?’ এরপর তিনি নিজেই যোগ করেন, ‘হ্যাঁ, আমরা তাদেরও (ইউক্রেন) সাহায্য করছি।’
ট্রাম্প মত দেন, এই ধরনের সহায়তা নিয়ে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অভিযোগ প্রায়ই দেখা যায়। তিনি বলেন, “পুতিন এমনটা বলতে পারেন, আর চীনও একই কথা বলতে পারে—তারা বলে, ‘ওরা করে, আমরাও করি’। ”
এই মন্তব্যের এক সপ্তাহ আগে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে একই ধরনের প্রশ্নের জবাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তখন ফক্স নিউজের প্রতিবেদক পিটার ডুসি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাশিয়া ইরানকে সহায়তা করছে—এমন প্রতিবেদনের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া কী?
গত সোমবার ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে ফোনে কথা হয়। ওই আলাপের প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মঙ্গলবার সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘রাশিয়ানরা বলেছে তারা ইরানের সঙ্গে কোনো গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করছে না। তাই আমরা আপাতত তাদের কথাই বিশ্বাস করতে পারি। আশা করি তারা সত্যিই তা করছে না।’
ব্রাজিলের কারাবন্দী সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে এবং তাঁর অবস্থা গুরুতর হলেও চিকিৎসা চলছে।৭ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার মুখে ইরানি জনগণ বিদ্রোহ করে বর্তমান সরকারের পতন ঘটাবে বলে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আজ ফক্স নিউজ রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এই পরিবর্তন হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে ঘটবে না।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা তিনি বুঝতে পারবেন ‘নিজের হাড়ের ভেতরের অনুভূতি’ থেকেই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় নির্ধারণে তিনি এই ধরনের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই তুলে ধরেছেন।২ ঘণ্টা আগে
মাধ্যম সিএনএন সেন্টকমের বিবৃতির বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইরাকে বিধ্বস্ত হওয়া ইউএস কেসি-১৩৫ রিফুয়েলিং বিমানের ছয়জন ক্রুর মৃত্যু হয়েছে। এর আগে চারজন ক্রুর মৃত্যুর খবর জানানো হলেও আজ সবারই প্রাণহানির কথা নিশ্চিত করা হলো। নিহত সেনাসদস্যদের পরিবারের২ ঘণ্টা আগে