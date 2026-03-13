পুতিন ইরানকে ‘কিছুটা’ সহায়তা করছেন—মনে করেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইরানকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কিছুটা সহায়তা করতে পারেন বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার ফক্স নিউজ রেডিওতে সম্প্রচারিত ‘দ্য ব্রায়ান কিলমিড শো’-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।

ব্রায়ান কিলমিড ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় পুতিন তাদের সাহায্য করছেন?’ জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যাঁ, আমার মনে হয় তিনি হয়তো একটু সাহায্য করছেন।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘সম্ভবত পুতিন মনে করেন আমরা ইউক্রেনকে সাহায্য করছি, তাই না?’ এরপর তিনি নিজেই যোগ করেন, ‘হ্যাঁ, আমরা তাদেরও (ইউক্রেন) সাহায্য করছি।’

ট্রাম্প মত দেন, এই ধরনের সহায়তা নিয়ে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অভিযোগ প্রায়ই দেখা যায়। তিনি বলেন, “পুতিন এমনটা বলতে পারেন, আর চীনও একই কথা বলতে পারে—তারা বলে, ‘ওরা করে, আমরাও করি’। ”

এই মন্তব্যের এক সপ্তাহ আগে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে একই ধরনের প্রশ্নের জবাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তখন ফক্স নিউজের প্রতিবেদক পিটার ডুসি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাশিয়া ইরানকে সহায়তা করছে—এমন প্রতিবেদনের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া কী?

গত সোমবার ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে ফোনে কথা হয়। ওই আলাপের প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মঙ্গলবার সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘রাশিয়ানরা বলেছে তারা ইরানের সঙ্গে কোনো গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করছে না। তাই আমরা আপাতত তাদের কথাই বিশ্বাস করতে পারি। আশা করি তারা সত্যিই তা করছে না।’

যুদ্ধরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভ্লাদিমির পুতিনইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
অপারেশন থিয়েটারে মির্জা আব্বাস, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার

ভৈরবে ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকাসহ আটক দুই স্বর্ণকার, ২১ ঘণ্টা পর মুক্ত

চট্টগ্রামে ৭ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আইনে মামলা

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

হিজবুল্লাহর লাগাম টানতে চায় লেবাননের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর না

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

আইসিইউতে ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারো

হয়তো এখনই নয়, তবে ইরান সরকারের পতন হবেই: ট্রাম্প

হাড়ে অনুভব করলেই বুঝব যুদ্ধ শেষ—ইরান প্রশ্নে ট্রাম্প

