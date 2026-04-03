অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের ঠিক আগে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি-কে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। হোয়াইট হাউস সূত্র জানিয়েছে, প্রায় এক বছর দায়িত্ব পালনের পর বন্ডিকে হঠাৎ করেই বরখাস্ত করা হয়। এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টি নোয়েম-কেও সরানো হয়েছিল, যা প্রশাসনের ভেতরে বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
বন্ডির অপসারণের পেছনে মূল কারণ হিসেবে তাঁর কাজের ধরন নিয়ে অসন্তোষকে দায়ী করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিতর্কিত জেফরি এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথি ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা ছিল। অভিযোগ রয়েছে, ওই নথিতে ভুক্তভোগীদের কিছু নাম যথাযথভাবে গোপন রাখা হয়নি, যা নিয়ে কংগ্রেসে তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি।
একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করতেন বন্ডি তাঁর নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। ফলে তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ বন্ডিকে ‘বিশ্বস্ত বন্ধু’ এবং ‘মহান দেশপ্রেমিক’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
তিনি লিখেছেন, বন্ডি দায়িত্ব পালনের সময় দেশে অপরাধ দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন এবং হত্যার হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, বন্ডি শিগগিরই বেসরকারি খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেবেন।
হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, ইরান নিয়ে ভাষণের আগের দিন ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন বন্ডি। সেখানেই তাঁকে বরখাস্তের বিষয়টি জানানো হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চকে ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এই ঘটনাকে ট্রাম্প প্রশাসনের ভেতরে নীতিগত চাপ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।
ইরান এখনো এমন ১ হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ধরে রেখেছে, যেগুলো ইসরায়েল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। এমনটাই বলছে ইসরায়েলি সামরিক মূল্যায়ন। অন্যদিকে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অস্ত্রভান্ডারে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার স্বল্প-পাল্লার রকেট। ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত থাকায় এগুলো এখনো দেশটির জন্য বড় হুমকি।৬ মিনিট আগে
ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল রোববারের এই হামলায় উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাইফায় একটি আবাসিক ভবন ধসে অন্তত দুজন নিহত হয়েছে এবং এখনো দুজন নিখোঁজ রয়েছে।১১ মিনিট আগে
ইউরোপের উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমানোর পথে লিবিয়া উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হওয়া নৌকা ডুবে অন্তত ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গত শনিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুইজনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ায় সফররত বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা শায়খ আহমাদুল্লাহর ভিসা বাতিল করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইহুদিবিদ্বেষী এবং উসকানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে গতকাল রোববার তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। সিডনিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে