অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ৫৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের ঠিক আগে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি-কে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। হোয়াইট হাউস সূত্র জানিয়েছে, প্রায় এক বছর দায়িত্ব পালনের পর বন্ডিকে হঠাৎ করেই বরখাস্ত করা হয়। এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টি নোয়েম-কেও সরানো হয়েছিল, যা প্রশাসনের ভেতরে বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বন্ডির অপসারণের পেছনে মূল কারণ হিসেবে তাঁর কাজের ধরন নিয়ে অসন্তোষকে দায়ী করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিতর্কিত জেফরি এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথি ব্যবস্থাপনায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা ছিল। অভিযোগ রয়েছে, ওই নথিতে ভুক্তভোগীদের কিছু নাম যথাযথভাবে গোপন রাখা হয়নি, যা নিয়ে কংগ্রেসে তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করতেন বন্ডি তাঁর নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। ফলে তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ বন্ডিকে ‘বিশ্বস্ত বন্ধু’ এবং ‘মহান দেশপ্রেমিক’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, বন্ডি দায়িত্ব পালনের সময় দেশে অপরাধ দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন এবং হত্যার হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, বন্ডি শিগগিরই বেসরকারি খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেবেন।

হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, ইরান নিয়ে ভাষণের আগের দিন ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন বন্ডি। সেখানেই তাঁকে বরখাস্তের বিষয়টি জানানো হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চকে ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাকে ট্রাম্প প্রশাসনের ভেতরে নীতিগত চাপ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ইসরায়েলে আঘাতে সক্ষম ১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট ইরানের, হিজবুল্লাহর ১০ হাজার রকেট

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ: হাইফায় নিহত ২, তেল আবিবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌকাডুবি: নিখোঁজ বাংলাদেশিসহ অন্তত ৭০, ২ মরদেহ উদ্ধার

আজহারীর পর আহমাদুল্লাহর ভিসাও বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

