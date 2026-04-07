আজ রাতেই পুরো একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ইরানকে ঘিরে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার সময়সীমা ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘আজ রাতেই একটি পুরো সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যা আর কখনো ফিরে আসবে না।’
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। সেখানে তিনি আরও লেখেন, ‘আমি চাই না এটা ঘটুক, কিন্তু সম্ভবত সেটাই ঘটবে। তবে এখন যেহেতু পুরোপুরিভাবে শাসন পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং ভিন্ন, আরও বুদ্ধিমান এবং কম উগ্র মানসিকতার মানুষ সামনে আসবে—তাই বিপ্লবাত্মকভাবে ভালো কিছুও ঘটতে পারে।’
তিনি আরও বলেন, ‘কে জানে? আমরা আজ রাতেই তা জানতে পারব। এটি বিশ্বের দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হতে যাচ্ছে। ৪৭ বছরের চাঁদাবাজি, দুর্নীতি এবং মৃত্যুর অবসান ঘটবে। মহান ইরানি জনগণের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করছি।’
এর আগে ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন, বিশেষ করে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্যবস্তুতে হামলার কথা উল্লেখ করে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই ধরনের বক্তব্য মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং পরিস্থিতি দ্রুত জটিল আকার নিতে পারে।
মঙ্গলবার ইরানের তেল রপ্তানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খারগ দ্বীপে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস-এর প্রতিবেদনে এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়, এই হামলা ইরানের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিচালিত হয়েছে।৬ মিনিট আগে
ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের নির্ধারিত ‘লাল দাগ’ অতিক্রম করে, তবে ইরানের পাল্টা জবাব কেবল মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর বিস্তৃতি আরও অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে।৩৬ মিনিট আগে
ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বেসামরিক অবকাঠামোতে ব্যাপক বোমা হামলার হুমকি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তাদের সামনে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন—আদেশ অমান্য করবেন, নাকি যুদ্ধাপরাধে অংশ নেবেন?৩ ঘণ্টা আগে
