উত্তর কোরিয়ার মিসাইল ব্যবহার করছে ইরান: নিরাপত্তা বিশ্লেষক

ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারের একটি বড় অংশ সরাসরি উত্তর কোরিয়া থেকে কেনা অথবা তাদের প্রযুক্তিতে তৈরি বলে দাবি করেছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টেক্সাসের অ্যাঞ্জেলো স্টেট ইউনিভার্সিটির নিরাপত্তা বিভাগের অধ্যাপক ব্রুস বেচটল এই বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, ‘উত্তর কোরিয়া হলো বিক্রেতা আর ইরান হলো ক্রেতা।’
গত শুক্রবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানায়, ইরান ভারত মহাসাগরের ডিয়েগো গার্সিয়াতে অবস্থিত মার্কিন ও ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে দুটি ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করেছে। অধ্যাপক বেচটলের মতে, এই হামলায় ‘মুসুদান’ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০০৫ সালেই ইরান উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে ১৯টি মুসুদান ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করেছিল।
চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, ইরান থেকে ডিয়েগো গার্সিয়ার দূরত্ব প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার। অথচ গত মাসে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি দাবি করেছিলেন, তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা সর্বোচ্চ ২ হাজার কিলোমিটার। এই হামলা ইরানের সেই দাবিকে সরাসরি মিথ্যা প্রমাণ করেছে।
বেচটল আরও জানান, ইরান প্রতিবেশী উপসাগরীয় দেশগুলোতে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুকে লক্ষ্য করে যেসব স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলো নিক্ষেপ করছে, সেগুলো মূলত ‘কিয়াম’ সিস্টেমের ওপর নির্ভরশীল, যা উত্তর কোরিয়ার সহায়তায় তৈরি। এ ছাড়া ইরানের তথাকথিত ‘নতুন’ শাহাব-৩ ক্ষেপণাস্ত্রটি আসলে উত্তর কোরিয়ার ‘নো ডং’ সিস্টেমের হুবহু নকল।
নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে উত্তর কোরিয়া প্রায় ১৫০টি ‘নো ডং’ সিস্টেম ইরানকে সরবরাহ করেছিল। পরবর্তীতে এই প্রযুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ইরান তাদের নিজ ভূখণ্ডে ‘নো ডং’ তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য পিয়ংইয়ংয়ের সঙ্গে চুক্তি করে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান কেবল ক্ষেপণাস্ত্রই কিনছে না, বরং উত্তর কোরিয়ার সহায়তায় নিজস্ব ‘ইমাদ’ এবং ‘গাদর’ মিসাইল সিস্টেমও তৈরি করেছে। এই সিস্টেমগুলো ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় দেশগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেচটল এই লেনদেনের প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলেন, উত্তর কোরিয়া এসব মারণাস্ত্রের প্রতিটি যন্ত্রাংশ তৈরি করে দেয় আর ইরান তার বিনিময়ে ‘নগদ অর্থ এবং তেল’ সরবরাহ করে।
সৌদি আরবের একটি পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।২২ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্ধারিত সময়সীমা ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে ইসরায়েল ইরানের সাধারণ নাগরিকদের ট্রেন ব্যবহার না করার সতর্কতা দিয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী ফারসি ভাষায় সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানায়, মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ইরানের রেলপথে৩১ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা নতুন করে চরমে পৌঁছেছে। ইসরায়েল ইরানের পরিবহন অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে, আর এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া চূড়ান্ত সময়সীমা ঘনিয়ে আসায় পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে
তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে ইসরায়েলি কনস্যুলেট ভবনের কাছে গুলির ঘটনায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। দুই পুলিশ কর্মকর্তাও আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তুরস্কের সংবাদমাধ্যম।১ ঘণ্টা আগে