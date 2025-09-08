Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্রে ছুরিকাঘাতে ইউক্রেনের তরুণী নিহতের ঘটনায় বিতর্ক তুঙ্গে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছুরিকাঘাতে নিহত ইরিনা জারুতস্কা। ছবি: সংগৃহীত
ছুরিকাঘাতে নিহত ইরিনা জারুতস্কা। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লটে একটি ট্রেনে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন এক ইউক্রেনীয় শরণার্থী তরুণী। ভয়াবহ এই ঘটনাটির ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রের বড় শহরগুলোতে অপরাধ দমনে ব্যর্থতা নিয়ে।

শার্লটে-মেকলেনবার্গ পুলিশ জানিয়েছে, গত ২২ আগস্ট রাত প্রায় ১০টার দিকে ২৩ বছর বয়সী ইরিনা জারুতস্কাকে ট্রেনে নির্দয়ভাবে ছুরিকাঘাত করা হয়। ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে বাঁচতে ২০২২ সালে তিনি মা, ভাই ও বোনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরিবার ও বন্ধুরা জানিয়েছেন, তিনি দ্রুত নতুন জীবনে মানিয়ে নিয়েছিলেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রেনে ওঠে ইরিনা অভিযুক্তের সামনে বসেন। প্রায় সাড়ে চার মিনিট পর অভিযুক্ত ব্যক্তি পকেট থেকে ছুরি বের করে তাঁকে তিনবার আঘাত করেন। পুলিশি নথিতে বলা হয়েছে, আক্রমণের আগে দুজনের মধ্যে বাদানুবাদ তো দূরের কথা, কোনো ধরনের কথাও হয়নি।

অভিযুক্ত ৩৪ বছর বয়সী ডিকার্লোস ব্রাউনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম-ডিগ্রির হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি অতীতেও সশস্ত্র ডাকাতি, প্রতারণা ও ভাঙচুরের দায়ে জেল খেটেছেন। তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার অভিযোগও আগে থেকে রয়েছে। আদালত তাঁকে ৬০ দিনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

শার্লটের মেয়র ভি লাইস তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় নিহতের নাম না উল্লেখ করে মূলত অভিযুক্তের মানসিক স্বাস্থ্য ও গৃহ হীনতার প্রসঙ্গ তোলায় সমালোচনার মুখে পড়েন। পরে সামাজিক মাধ্যমে ইরিনা জারুতস্কার নাম প্রকাশ করে তিনি নিহতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে নগরের নিরাপত্তা নিয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তবে পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি মেয়রের বক্তব্যকে ‘দায় এড়ানো’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন।

ঘটনার পর আলোচনায় উঠে এসেছে সহিংস অপরাধ দমনে ব্যর্থতা ও বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা। হোয়াইট হাউসের নীতিনির্ধারক স্টিফেন মিলারও গণমাধ্যমকে এই হত্যাকাণ্ডে পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন।

যদিও পুলিশ বিভাগ বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে শার্লটেতে সহিংস অপরাধ ২৫ শতাংশ কমেছে। তবে ইরিনার হত্যাকাণ্ড নগরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়েছে।

ইউক্রেনে প্রতিদিনের বোমাবর্ষণ থেকে বাঁচতে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়া ইরিনা শেষ পর্যন্ত সেখানেই সহিংসতার শিকার হলেন। তাঁকে স্মরণ করে এক পারিবারিক বন্ধু বলেন, ‘ওর হৃদয় ছিল সোনার মতো। সব সময় সাহায্য করত। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যে এমন একজন মানুষকে আমরা হারালাম।’

বিষয়:

নিরাপত্তাইউক্রেনঅভিবাসীবিতর্কযুক্তরাষ্ট্র
