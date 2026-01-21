যদি কিছু ঘটে, ওদের পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলব—কাকে এমন হুমকি দিলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল মঙ্গলবার বলেছেন, ইরান যদি তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে, তাহলে তিনি ‘এই পৃথিবীর বুক থেকে দেশটিকে মুছে ফেলার নির্দেশ’ দেবেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউজনেশনের অনুষ্ঠান কেটি প্যাভলিচ টু–নাইটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে এক বছর পূর্তি উপলক্ষে সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার করা হয়।
ট্রাম্প বলেন, ‘কিছু একটা যদি কখনো ঘটে, তাহলে পুরো দেশটাই উড়িয়ে দেওয়া হবে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি তাদের ওপর এত জোরে আঘাত করব যে কল্পনাও করা যাবে না। তবে এ বিষয়ে আমার খুব কঠোর নির্দেশনা আছে।’
ইরানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে যে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে আরও শক্ত অবস্থান না নেওয়ায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনাও করেন ট্রাম্প। অনুষ্ঠানের ট্রাম্প বলেন, ‘একজন প্রেসিডেন্টকে আরেকজন প্রেসিডেন্টের রক্ষা করতে হয়।’ তিনি আশ্বস্ত করেন, হুমকি যদি এমন কারও বিরুদ্ধেও আসে ‘যিনি প্রেসিডেন্ট নন’, তবুও তিনি কঠোর ও চূড়ান্ত জবাব দেবেন।
এদিকে, মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন—ট্রাম্প এখনো তাঁর সহকারীদের সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ‘চূড়ান্ত’ সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই খবর এমন এক সময় এল, যখন গত সপ্তাহে ট্রাম্প ইরানে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। সে সময় তিনি দাবি করেছিলেন, দেশটিতে চলমান বিক্ষোভে বিক্ষোভকারীদের হত্যাকাণ্ড ‘বন্ধ হচ্ছে’ এবং ইরান বড় পরিসরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরিকল্পনা করছে না।
তবে গত সপ্তাহেই এনবিসি জানিয়েছে, ট্রাম্প চেয়েছিলেন—ইরানের ওপর যেকোনো মার্কিন হামলা যেন হয় ‘চূড়ান্ত’ ধরনের, যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সপ্তাহ বা মাসব্যাপী দীর্ঘ যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে না হয়।
এদিকে, ইরানের সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে জানিয়েছেন দেশটির এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। গত রোববার রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই কর্মকর্তা ওই ভয়াবহ পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তবে ওই কর্মকর্তা তাঁর নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।
ইরানি ওই কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, নিহতের তালিকায় প্রায় ৫০০ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য রয়েছেন। তিনি এই বিপুল প্রাণহানির জন্য ‘সন্ত্রাসী ও সশস্ত্র দাঙ্গাবাজদের’ দায়ী করেন। তাঁর দাবি, এই গোষ্ঠীগুলো ‘নিরপরাধ ইরানিদের’ হত্যা করেছে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান সংঘাতের চূড়ান্ত নিহতের সংখ্যা এ তালিকার চেয়ে খুব বেশি বাড়ার সম্ভাবনা নেই।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তর-পশ্চিম ইরানের কুর্দি-অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ওই অঞ্চলে কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় এবং আগের বিভিন্ন সময়েও সেখানে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা গেছে। নরওয়েভিত্তিক কুর্দি মানবাধিকার সংস্থা হেনগাও জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরের শেষ থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভে কুর্দি এলাকাগুলোতেই রক্তপাত সবচেয়ে বেশি হয়েছে।
