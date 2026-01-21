Ajker Patrika
ঠান্ডা পানিতে নামলেন না উদ্ধারকর্মী, ৭০ ফুট গভীর গর্তে যুবকের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৫০
নিহত ২৭ বছর বয়সী যুবরাজ মেহতা পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ছবি: দ্য উইক

ভারতের নয়ডায় ৭০ ফুট গভীর গর্তে ডুবে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, নিহত ওই যুবক ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও উদ্ধারকর্মীরা পানি ‘খুব ঠান্ডা’ এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে উদ্ধারের জন্য নামেননি। ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদনে জানা যায়, গত শুক্রবার এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ২৭ বছর বয়সী যুবরাজ মেহতা পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, গত শুক্রবার মধ্যরাতে উত্তর প্রদেশের নয়ডার সেক্টর ১৫০ এলাকায় গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন যুবরাজ। ঘন কুয়াশার মধ্যে তাঁর গাড়িটি একটি নিচু সীমানাপ্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে একটি জলাবদ্ধ গভীর গর্তে পড়ে যায়। গর্তটির গভীরতা ছিল প্রায় ৭০ ফুট। গর্তটি কয়েক বছর আগে একটি স্থগিত নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সেখানে খনন করা হয়েছিল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাড়িটি পানিতে পড়েই ধীরে ধীরে ডুবতে শুরু করে। এ সময় যুবরাজ বের হতে সক্ষম হন। গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাবা রাজকুমার মেহতাকে ফোনে কল করে বাঁচানোর আকুতি জানান।

রাজকুমার মেহতা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার ছেলে ফোন করে বলেছিল, “পাপা, গাড়িটা একটা নালায় পড়ে গেছে। আমি আটকা পড়েছি।” আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, সে তখনো জীবিত ছিল, কিন্তু কেউ তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারছিল না।’

রাত ১টার পর মনিন্দর নামে এক পথচারী নিজের কোমরে দড়ি বেঁধে যুবরাজকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তবে তিনি জানান, অন্ধকারে তিনি ভুক্তভোগী বা গাড়ি কোনোটির অবস্থানই শনাক্ত করতে পারেননি।

মনিন্দরের অভিযোগ, এরই মধ্যে পুলিশসহ জরুরি উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও তাঁরা পানিতে নামেননি।

তাঁর বরাতে হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে জানা যায়, তারা বলছিল, ‘পানি অনেক ঠান্ডা। ভেতরে লোহার রড আছে। আমরা নামব না।’

তিনি আরও জানান, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে যুবরাজকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে শোনা গেলেও পরে তিনি নীরব হয়ে যান।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, মধ্যরাতের কিছু পরই রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) ও জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীসহ (এনডিআরএফ) একাধিক সংস্থাকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তবে বিশেষ প্রশিক্ষিত ডুবুরি দল কয়েক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

ধারণা করা হচ্ছে, রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে যুবরাজের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর, ভোর হওয়ার পর তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গ্রেটার নয়ডার সহকারী পুলিশ কমিশনার হেমন্ত উপাধ্যায় জানান, প্রশিক্ষণহীন কেউ গর্তে নামলে আরও প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল বলে কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন।

তিনি বলেন, ‘পানির গভীরতা ছিল খুব বেশি, দৃশ্যমানতা ছিল অত্যন্ত কম এবং পানির নিচে ধ্বংসাবশেষ থাকার আশঙ্কা ছিল। আমরা আরও আশঙ্কা করছিলাম, এতে আরও মানুষের প্রাণ যেতে পারে।’

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য দ্য ইনডিপেনডেন্ট নয়ডা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে ঘটনাস্থলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও উদ্ধারকাজে বিলম্বের অভিযোগ তুলেছেন। যুবরাজের পরিবারের অভিযোগ, অরক্ষিত গর্ত এবং রাস্তায় প্রতিফলক চিহ্নের অভাব নিয়ে বারবার সতর্ক করা হলেও কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করেছে।

নিহত ব্যক্তির বাবা রাজকুমার মেহতা বলেন, ‘জায়গাটি উন্মুক্ত ছিল। ঘন কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও কোনো রিফ্লেক্টর (প্রতিফলক) ছিল না। এই ঘটনা এড়ানো যেত।’

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুজন স্থানীয় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কোনো ধরনের গাফিলতি পাওয়া গেলে তা তদন্ত করে দেখা হবে।

ঘটনার পরপরই গর্তটি ধ্বংসাবশেষ ও আবর্জনা দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়। এতে আরও সমালোচনার মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রমাণ মুছে ফেলার চেষ্টা হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই মৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। শহর কর্তৃপক্ষের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উদ্ধার অভিযান ও ঘটনাস্থলের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ঘিরে কী পরিস্থিতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে উত্তর প্রদেশ সরকার একটি বিশেষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

মৃত্যুভারতশীতযুবক
