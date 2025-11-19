এমবিএসের সম্মানে ট্রাম্পের নৈশভোজে হাজির মাস্ক, সম্পর্কের বরফ গলছে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিত্ব ও টেসলা, স্পেসএক্স এবং স্টারলিংকের মতো উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমানের (এমবিএস) সঙ্গে এক নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন। চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্পের সঙ্গে তীব্র বিরোধের পর এটি তাদের দ্বিতীয় প্রকাশ্য সাক্ষাৎ।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসে ইলন মাস্কের উপস্থিতি টেসলার সিইও এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্কের মাঝে আপেক্ষিক মিলনের ইঙ্গিত হতে পারে।
মাস্ক গত বছরের নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন ও অর্থায়ন করেছিলেন এবং চলতি বছরের শুরুতে তাঁর প্রশাসনের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি সরকারি কার্যক্ষমতা বিভাগ (ডিওজিই) পরিচালনা করেছেন এবং ফেডারেল তহবিল ও চাকরিতে কাটছাঁটের তদারকি করেছিলেন।
কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়। মাস্ক সামাজিক মাধ্যমে ট্রাম্পের ব্যাপক কর ও ব্যয়ের বিলকে অর্থনৈতিকভাবে অসংগত বলে আক্রমণ করেন এবং একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা জানান। ট্রাম্প পাল্টা হুমকি দেন যে, মাস্কের কোম্পানিগুলোকে ফেডারেল সরকার থেকে যে বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি পায় তা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, এই বিরোধ এবং মাস্কের কট্টর-ডান রাজনৈতিক বক্তৃতা টেসলার ব্র্যান্ড ইমেজ, বিক্রি ও শেয়ার মূল্যের ক্ষতি করেছে। এর পর থেকে মাস্ক ও ট্রাম্প খুব কম প্রকাশ্যে একসঙ্গে দেখা দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ কট্টর ডানপন্থী রিপাবলিকান নেতা চার্লি কার্কের স্মরণসভায় মাস্ক শেষবার ট্রাম্পের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গিয়েছিল।
এদিকে, ট্রাম্প সৌদি আরবের ডি–ফ্যাক্টো শাসক যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিন সালমান বিশ্বব্যাপী নিজের ভাবমূর্তি ঠিক করতে এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চাচ্ছেন। ডিনারে অন্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পর্তুগালের ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং।
এদিকে, ট্রাম্প ও সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার একাধিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এসব চুক্তি প্রতিরক্ষা থেকে বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করছে। এ সময় ট্রাম্প সৌদি আরবকে ‘শীর্ষ মানের’ এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান সরবরাহেরও ঘোষণা দিয়েছেন। তবে হোয়াইট হাউস জানায়নি যে কতগুলো যুদ্ধবিমান বিক্রি হবে বা কোন ভেরিয়েন্ট সৌদি আরবকে দেওয়া হবে। তবে তারা স্বীকার করেছে যে এগুলো একটি ‘বড় প্রতিরক্ষা বিক্রয় প্যাকেজের’ অংশ।
হোয়াইট হাউসের ভাষ্য অনুযায়ী, এই প্রতিরক্ষা চুক্তি ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করবে এবং নিশ্চিত করবে যে সৌদি আরব আমেরিকান পণ্যই কিনতে থাকবে।’ খবরে বলা হয়েছিল, সৌদি আরব দুই ডজন এফ-৩৫ চাইছে। চুক্তির মোট অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি এবং এতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রতিরক্ষা সামগ্রী তালিকাভুক্ত করা হয়নি।
ট্রাম্প ও বিন সালমান বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতার একটি চুক্তিতেও চূড়ান্ত স্বাক্ষর করেছেন, যা দীর্ঘমেয়াদি পারমাণবিক শক্তি অংশীদারত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং ‘যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন কোম্পানিগুলোকে সৌদি আরবের নাগরিক পারমাণবিক সহযোগিতার প্রাধান্যপ্রাপ্ত অংশীদার হিসেবে নিশ্চিত করে।’ চুক্তি আরও বলেছে, ‘সব সহযোগিতা শক্তিশালী স্থিতিস্থাপক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।’
থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৭৪ তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত যে নাটকীয় মোড় নেবে, তা হয়তো কেউই ভাবেননি। নানা বিতর্ক, অভিযোগ আর অরাজকতার ঝড় পেরিয়ে অবশেষে মুকুট উঠেছে মিস মেক্সিকো ফাতিমা বশের মাথায়। কিন্তু এর আগে পুরো আয়োজনটিকে ঘিরে দেখা যায় অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, শুক্রবারের (২১ নভেম্বর) জমকালো ফাইনালের আগে থেকেই আয়োজকদের ব্যস্ততা ছিল ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভোট কারচুপির অভিযোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশনকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে বেশ কিছু ‘ভুল তথ্য’ স্পষ্ট করতে হয়।
তবে শুধু ভোট কারচুপি নয়—গত কয়েক সপ্তাহে এই প্রতিযোগিতা ঘিরে বিচারকদের পদত্যাগ, অবমাননার অভিযোগ, প্রতিযোগীদের হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাওয়া, এমনকি মাদকসদৃশ আচরণের ভিডিও—সব মিলিয়ে একের পর এক বিতর্কে জর্জরিত ছিল আয়োজনটি।
মাসের শুরুতেই সবচেয়ে বড় আলোচনার জন্ম দেন মিস মেক্সিকো ফাতিমা বশ। তিনি অভিযোগ করেন—থাই ডিরেক্টর নাওয়াত ইসারাগ্রিসিল তাঁকে প্রকাশ্যে ‘ডামহেড’ বা ‘মাথামোটা’ বলে অপমান করেছেন। ক্ষুব্ধ ফাতিমা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে চলে গেলে কয়েকজন প্রতিযোগীও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যান। ঘটনাটি লাইভস্ট্রিমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। পরে ফাতিমা মত দেন—এটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অপমানই নয়, এটি নারীর প্রতি অসম্মানের উদাহরণ, যা বিশ্বকে দেখা উচিত।
চলমান বিতর্ককে ছড়িয়ে দেন গতবারের মিস ইউনিভার্স ভিক্টোরিয়া থেইলভিগও। তিনি ফাতিমার পক্ষ নিয়ে বলেন, ‘একজন নারীকে এভাবে অপমান করার কোনো জায়গা নেই।’ এমনকি মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউমও ফাতিমাকে ‘নারীর অধিকারের পক্ষে শক্ত অবস্থানের উদাহরণ’ বলে প্রশংসা করেন।
অভিযুক্ত থাই ডিরেক্টর নাওয়াত ইসারাগ্রিসিল অবশ্য পরে প্রকাশ্যে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চান এবং দাবি করেন, তাঁর বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।
এদিকে ফাইনালের মাত্র দুদিন আগে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান ফরাসি-লেবানিজ সংগীতশিল্পী ওমর হারফুশ। তিনি অভিযোগ করেন—১৩৬ জনের মধ্য থেকে ৩০ জন প্রতিযোগীকে গোপনে আগেই বাছাই করা হয়েছে। যদিও আয়োজকেরা এই অভিযোগকে ‘ভুল বোঝাবুঝি’ বলে দাবি করেন। একই দিনে ফরাসি ফুটবলার ক্লোদ ম্যাকেলেলেও বিচারকের পদ ছাড়েন।
এবারের প্রতিযোগিতার প্রাথমিক রাউন্ডেও বিপত্তি কম ছিল না। সন্ধ্যার পোশাক প্রদর্শনের সময় মিস জ্যামাইকা গ্যাব্রিয়েল হেনরি মূল মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মিস গ্রেট ব্রিটেনও ওই দিন পড়ে যান, যদিও পরে তিনি বলেন, এটি নাকি পরিকল্পিত ‘কোরিওগ্রাফি’ ছিল।
পাশাপাশি রাজনৈতিক উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে যখন প্রথমবারের মতো অংশ নেওয়া মিস ফিলিস্তিন নাদিন আয়্যুব জেরুসালেমের ডোম অব দ্য রকের ছবি আঁকা গাউন পরে মঞ্চে ওঠেন, আর মিস ইসরায়েল মারাত্মক হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেন।
সব বিতর্ক, উত্তেজনা আর নাটকীয়তা শেষে শুক্রবার বিকেলে মুকুট ওঠে মেক্সিকোর ফাতিমা বশের মাথায়। সপ্তাহজুড়ে অস্থিরতার পরও তিনি প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্তে নিজের অবস্থান দৃঢ় করেন এবং দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন—একটি শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ও জোরালো বার্তা।
এদিকে, এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনো প্রতিযোগী হিসেবে তানজিয়া জামান মিথিলা প্রতিযোগিতার শীর্ষ ৩০-এর ভেতরে ঠাঁই করে নেন। যদিও শেষদিকে সেরা ১২-এর বাছাইয়ে তিনি বাদ পড়ে যান। ধারণা করা হচ্ছে, সাঁতারের পোশাকে শীর্ষ ৩০ প্রতিযোগীর হাঁটার একটি ইভেন্টে কিছুটা হোঁচট খান মিথিলা। এই হোঁচটের জন্যই তিনি প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়েন।
আন্তর্জাতিক মঞ্চে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। দুবাইয়ে চলমান দুবাই এয়ার শোতে প্রদর্শনী চলাকালে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এলসিএ) তেজস যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিমানটির পাইলট নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভারতীয় বিমানবাহিনী (আইএএফ) এক বিবৃতিতে পাইলটের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।
ভারতীয় বিমানবাহিনী (আইএএফ) তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘আজ দুবাই এয়ার শোতে এরিয়াল ডিসপ্লে চলাকালে আইএএফের একটি তেজস বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় পাইলট প্রাণঘাতী আঘাত পান। আইএএফ এই প্রাণহানিতে গভীরভাবে দুঃখিত ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।’
এ দুর্ঘটনার দৃশ্য ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এবং ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, আকাশে কসরত দেখানোর সময় বিমানটি হঠাৎ টলতে শুরু করে, দ্রুত গতিতে নিচে নামতে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায়।
বিমানবন্দরের সীমানার কাছে দুর্ঘটনাস্থল থেকে কালো ধোঁয়া ও আগুন উঠতে থাকায় জরুরি উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত সেখানে ছুটে যান। ভারতীয় বিমানবাহিনী জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে।
এটি তেজস বিমানের দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। এর আগে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রাজস্থানের জয়সলমেরে একটি তেজস বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবে সে সময় পাইলট নিরাপদে বিমান থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হন।
এদিকে, বহু দেশের সামনে ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের অধীনে তৈরি এই যুদ্ধবিমানের এমন দুর্ঘটনাকে দেশটির প্রতিরক্ষা রপ্তানির স্বপ্নে বড় আঘাত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইউক্রেনের জন্য প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় ন্যাটোর অনুচ্ছেদ ৫-এর মতো এক নিরাপত্তা নিশ্চয়তার উল্লেখ আছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের হাতে পড়া খসড়া অনুযায়ী—এই নিশ্চয়তা রাশিয়া যদি ইউক্রেনে ফের কোনো হামলা চালায়, তা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের পুরো ‘ট্রান্সআটলান্টিক সম্প্রদায়ের’ ওপর আঘাত হিসেবে দেখতে বাধ্য করবে।
ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইউক্রেনকে বড় ধরনের ছাড় দিতে বলছে। তবে এর সঙ্গে আছে এক নজিরবিহীন প্রতিশ্রুতি। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রধান লক্ষ্য ছিল—শক্তপোক্ত মার্কিন ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাওয়া। এবং প্রথমবার ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে এল।
২৮ দফার পরিকল্পনাটি মার্কিন সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল গতকাল বৃহস্পতিবার জেলেনস্কির কাছে উপস্থাপন করেন। সেখানে বলা আছে ‘ইউক্রেন নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাবে।’ কিন্তু সঙ্গে অন্য একটি খসড়া চুক্তিও ইউক্রেনকে দেওয়া হয়েছিল।
খসড়াটিতে বলা আছে, ভবিষ্যতে যদি রাশিয়া কোনো ‘গুরুত্বপূর্ণ, ইচ্ছাকৃত ও ধারাবাহিক সশস্ত্র হামলা’ চালায় এবং সেটা সমঝোতাকৃত যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে ইউক্রেন ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, তাহলে সেটিকে ট্রান্সআটলান্টিক সম্প্রদায়ের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর আঘাত হিসেবে ধরা হবে। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জানাবে। এর মধ্যে আছে সামরিক প্রতিক্রিয়া, গোয়েন্দা ও লজিস্টিক সহায়তা, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।
দলিলটিতে স্বাক্ষরের জন্য জায়গা রাখা হয়েছে—ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো এবং রাশিয়ার জন্য। হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাশিয়াকে এই খসড়া সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে। তবে ভ্লাদিমির পুতিন শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর করবেন কি না তা অনিশ্চিত।
নিরাপত্তা নিশ্চয়তার মেয়াদ প্রথমে নির্ধারিত হবে ১০ বছর। পরে পারস্পরিক সম্মতিতে নবায়ন করা যাবে। হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং পরিকল্পনাটির বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞাত আরেকটি সূত্র নথির সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রস্তাবটি ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার ওপর নির্ভর করবে এবং চূড়ান্ত রূপ বদলে যেতে পারে। হোয়াইট হাউস এই প্রস্তাবকে জেলেনস্কি ও ইউক্রেনের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য ‘বড় জয়’ হিসেবে দেখছে।
জেলেনস্কির কাছে এখন এমন একটি প্রস্তাব রয়েছে যেখানে—তাঁকে রাশিয়ার অধিকারের থাকা অঞ্চলের চেয়েও বেশি অঞ্চল ছাড়তে হতে পারে। একই সঙ্গে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পূর্ণভাবে স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে—নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে এবং যুদ্ধাপরাধ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সাধারণ ক্ষমাও প্রযোজ্য হতে পারে। এসব শর্ত জেলেনস্কি ও ইউক্রেনকে রাজি করানো সহজ হবে না।
ট্রাম্পের বিশেষ দূত ও ২৮ দফা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা ব্যক্তি স্টিভ উইটকফ নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে জেলেনস্কির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রুস্তেম উমেরভের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেছেন। ওই খসড়া লিখিতভাবে জেলেনস্কির কাছে গতকাল বৃহস্পতিবার পৌঁছে দেওয়া হয়। হোয়াইট হাউস ও একই সঙ্গে অন্য একটি সূত্র প্রস্তাবনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
এই পরিকল্পনা ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শিবিরের কড়া সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া ডেকে আনতে পারে। কারণ, এতে যুক্তরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে রক্ষার জন্য সামরিকভাবে প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়ভার নিতে হতে পারে। অর্থাৎ দেশের সামরিক অংশগ্রহণের পথ পুরোপুরি বন্ধ নয়।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিনি কাজ করতে প্রস্তুত। যদিও ইউরোপের মিত্ররা বলছে, যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত এই খসড়া রুশ স্বার্থের পক্ষে ঝুঁকে আছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার জেলেনস্কির দপ্তর নিশ্চিত করে যে তিনি প্রস্তাবিত পরিকল্পনার একটি খসড়া পেয়েছেন এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে সরাসরি কিছু বলেনি জেলেনস্কির দপ্তর। তবে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি ‘ইউক্রেনের জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিগুলো’ তুলে ধরেছেন।
জেলেনস্কির দপ্তরের বক্তব্য, ‘ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্ভাবনা এবং শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।’
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ২৮ দফার ওই পরিকল্পনায় ইউক্রেনকে কিছু ভূখণ্ড ও অস্ত্র ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস নাম প্রকাশ না করা এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায়, খসড়া পরিকল্পনায় রাশিয়াকে পূর্ব ইউক্রেনের কিছু এলাকা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে, যেগুলোর ওপর মস্কোর এখন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিনিময়ে ইউক্রেন ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারান্টি রাখা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এক মাস ধরে এই পরিকল্পনায় চুপিসারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউক্রেন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে কোন শর্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শও নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট।
তিনি পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট অংশ নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি বলেন, ট্রাম্প এ সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেন। লেভিট বলেন, ‘এটা রাশিয়া ও ইউক্রেন—দুই পক্ষের জন্যই ভালো পরিকল্পনা। আমরা মনে করি দুই পক্ষই এটিকে গ্রহণ করতে পারবে। আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে কাজ করছি।’
পরে জেলেনস্কি জানান, তিনি কিয়েভে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি সেক্রেটারি ড্যানিয়েল ড্রিসকলের সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। টেলিগ্রামে তিনি লেখেন, ‘আমাদের দুই পক্ষ, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনার পয়েন্টগুলো নিয়ে কাজ করবে। আমরা গঠনমূলক, সততার ভিত্তিতে এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।’ তবে তিনি সরাসরি পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু বলেননি।
রাশিয়া অবশ্য নতুন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘বর্তমানে কোনো ধরনের পরামর্শ চলছে না। যোগাযোগ আছে, কিন্তু তাকে পরামর্শ বলা যাবে না।’
জেলেনস্কি যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিলেও ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা প্রকাশ করেছে সন্দেহ।
ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাঁ–নোয়েল ব্যারো বলেন, ‘ইউক্রেনের মানুষের শান্তি চাই—ন্যায়ানুগ শান্তি, যেখানে সার্বভৌমত্বের সম্মান থাকবে। এমন শান্তি, যা ভবিষ্যৎ আগ্রাসনে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু শান্তি কোনো আত্মসমর্পণ হতে পারে না।’
ইইউর পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কাইয়া কালাস বলেন, শান্তি পরিকল্পনা এগোতে হলে ইউরোপ ও ইউক্রেন উভয়ের সমর্থন জরুরি। পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাদোস্লাও সিকোরস্কি বলেন, ইউরোপের নিরাপত্তা ‘সংকটে’ আছে এবং যেকোনো সম্ভাব্য সমঝোতায় ইউরোপকে অবশ্যই পরামর্শ নিতে হবে।
তিনি যোগ করেন, ‘আশা করি যে বিধিনিষেধটা ভুক্তভোগীর ওপর চাপানো হবে না, বরং আগ্রাসনকারী পক্ষের ওপরই থাকবে।’
