Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় তলোয়ারবাজি, শিখ যুবককে গুলি করে হত্যা করল পুলিশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের প্রকাশিত ভিডিওতে গুরপ্রীতকে তলোয়ারবাজি করতে দেখা যায়। ছবি: স্ক্রিনশট
লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের প্রকাশিত ভিডিওতে গুরপ্রীতকে তলোয়ারবাজি করতে দেখা যায়। ছবি: স্ক্রিনশট

ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে পুলিশের গুলিতে গুরপ্রীত সিং (৩৬) নামের এক শিখ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি একটি ‘ম্যাচেট’ বা ‘খান্ডা’ হাতে নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কসরত করছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিবার ও শিখ সংগঠনগুলোর দাবি, গুরপ্রীত ঐতিহ্যবাহী শিখ মার্শাল আর্ট ‘গতকা’ প্রদর্শন করছিলেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের প্রকাশিত ফুটেজ অনুযায়ী, গত ১৩ জুলাই শহরের ক্রিপ্টো ডটকম এরিনার কাছে ফিগুয়েরো স্ট্রিট এবং অলিম্পিক বুলভার্দের ব্যস্ত মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, তাঁরা একজন ব্যক্তিকে বড় একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে পথচারীদের দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তেড়ে যাওয়া দেখে ৯১১ নম্বরে একাধিক কল পান। এরপর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়।

পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, গুরপ্রীত সিং রাস্তার মাঝখানে তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। বড় একটি অস্ত্র হাতে কসরত করছিলেন তিনি। একপর্যায়ে নিজের জিহ্বাও কাটার চেষ্টা করেন। কর্মকর্তারা তাঁকে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার জন্য বারবার নির্দেশ দিলেও তিনি মানেননি। একপর্যায়ে তিনি পুলিশের দিকে একটি বোতল ছুড়ে মারেন এবং পালানোর চেষ্টা করেন।

গুরপ্রীত এরপর এলোমেলোভাবে গাড়ি চালাতে শুরু করেন এবং পুলিশের একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সেটি ফিগুয়েরো ও দ্বাদশ স্ট্রিটের কাছে থেমে যায়। এরপর তিনি ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের দিকে তেড়ে যান। সেই মুহূর্তে পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

গুরপ্রীতকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুই ফুট লম্বা একটি ম্যাচেট জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা বেসামরিক ব্যক্তি আহত হননি। ঘটনাটির তদন্ত করছে পুলিশ।

বিষয়:

গুলিলস অ্যাঞ্জেলসপুলিশমৃত্যুক্যালিফোর্নিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

সম্পর্কিত

লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় তলোয়ারবাজি, শিখ যুবককে গুলি করে হত্যা করল পুলিশ

লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় তলোয়ারবাজি, শিখ যুবককে গুলি করে হত্যা করল পুলিশ

পুলিশের গাড়িচাপায় রাইড শেয়ার চালকের মৃত্যুতে ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ, নিহত ৩

পুলিশের গাড়িচাপায় রাইড শেয়ার চালকের মৃত্যুতে ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ, নিহত ৩

ফিলিস্তিনিদের জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দানে বাধা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, হঠাৎ এই পদক্ষেপ কেন

ফিলিস্তিনিদের জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দানে বাধা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, হঠাৎ এই পদক্ষেপ কেন

ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর নৃশংস হামলা

ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের ঘুমন্ত শ্রমিকদের ওপর নৃশংস হামলা