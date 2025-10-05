Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

এপিঠ-ওপিঠ ট্রাম্পের ছবি দিয়ে ডলার কয়েন চালু করছে মার্কিন ট্রেজারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ১৪
মুদ্রাটির দুই পাশে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দুটি ছবি থাকবে। ছবি: এক্স
মুদ্রাটির দুই পাশে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দুটি ছবি থাকবে। ছবি: এক্স

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক ডলার মূল্যের নতুন স্মারক কয়েনের খসড়া প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিকৃতি রয়েছে কয়েনটির দুই পাশেই। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মার্কিন ট্রেজারার ব্র্যান্ডন বিচ।

এ বিষয়ে গত শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ট্রাম্পের মুখের দুটি স্ক্যাচ পোস্ট করে এক্স মাধ্যমে ব্র্যান্ডন বিচ লিখেছেন, ‘এখানে কোনো ভুয়া খবর নেই। আমেরিকার ২৫০তম জন্মদিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সম্মান জানাতে তৈরি এই প্রথম খসড়াগুলো সত্যিকারের।’

প্রকাশিত স্কেচে দেখা যায়, কয়েনের এক পাশে ট্রাম্পের একটি পাশ ফেরানো মুখ, আর অপর পাশে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে তাঁকে হত্যাচেষ্টার সময়ের একটি দৃশ্য—যেখানে ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প কানে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুদ্রাটির প্রথম পাশে ওপরে লেখা আছে, ‘আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি’ এবং নিচে ‘১৭৭৬ থেকে ২০২৬ ’—যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ২৫০ বছরকে নির্দেশ করছে। অন্য পাশে লেখা থাকবে হত্যাচেষ্টার সময় ট্রাম্পের সেই বিখ্যাত উক্তি—‘ফাইট, ফাইট, ফাইট’।

বিচ লিখেছেন, ‘সরকারি কাজ বন্ধ থাকার কারণে (শাটডাউন) বিস্তারিত জানাতে কিছুটা দেরি হবে। তবে শিগগিরই আরও তথ্য শেয়ার করব।’ এটি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে শুরু হওয়া প্রথম সরকারি অচলাবস্থা, যা আগের মেয়াদে তিনবার ঘটেছিল।

এদিকে মার্কিন আইন অনুযায়ী, জীবিত বা সদ্যপ্রয়াত কোনো প্রেসিডেন্টের ছবি সরকারি মুদ্রায় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ২০২০ সালের একটি অ্যাক্টেও উল্লেখ আছে, ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এক ডলারের কয়েন ইস্যু করা যাবে, তবে তাতে কোনো জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি থাকা যাবে না।

ট্রেজারি বিভাগের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘চূড়ান্ত নকশা এখনো নির্ধারিত হয়নি, এই খসড়াটি আমাদের দেশের অবিচল মনোবল ও গণতন্ত্রের প্রতীক। শিগগিরই আমরা আরও তথ্য জানাব।’

রোববার (৫ অক্টোবর) ‘দ্য পিপল’ জানিয়েছে, এই কয়েনটি যদি অনুমোদিত হয়, তবে এটা হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কোনো মুদ্রা, যেখানে এক জীবিত ও ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের মুখ রয়েছে।

বিষয়:

আমেরিকাপ্রেসিডেন্টডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রমুদ্রানীতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে নাখোশ এমপিও শিক্ষকরা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সম্পর্কিত

এপিঠ-ওপিঠ ট্রাম্পের ছবি দিয়ে ডলার কয়েন চালু করছে মার্কিন ট্রেজারি

এপিঠ-ওপিঠ ট্রাম্পের ছবি দিয়ে ডলার কয়েন চালু করছে মার্কিন ট্রেজারি

গাজায় ক্ষমতা না ছাড়লে হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুমকি ট্রাম্পের

গাজায় ক্ষমতা না ছাড়লে হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার হুমকি ট্রাম্পের

ইসরায়েল-হামাস রাজি হলেও গাজা যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইসরায়েল-হামাস রাজি হলেও গাজা যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

উপযুক্ত স্বামীর খোঁজে বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপন, সাড়া এল প্রায় দুই হাজার

উপযুক্ত স্বামীর খোঁজে বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপন, সাড়া এল প্রায় দুই হাজার