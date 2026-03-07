Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরান প্রতিবেশীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরান প্রতিবেশীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে: ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরান প্রতিবেশীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানে ‘খুব কঠিন’ হামলারও হুমকি দিয়েছেন তিনি।

প্রতিবেশী দেশগুলোর দিক থেকে কোনো হুমকি না এলে ইরান আর তাদের ভূখণ্ডে হামলা করবে না—ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং পরে ইসলামি রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি আসার পর ট্রাম্প ওই মন্তব্য করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আরও কঠোর হুমকি দিয়ে বলেছেন, আজ ইরানকে ‘খুব কঠোরভাবে আঘাত করা হবে’।

ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছেন, ইরান তার মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা আর তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। এই প্রতিশ্রুতি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি আক্রমণের কারণেই দেওয়া হয়েছে।

আজ আরও আক্রমণের অঙ্গীকার করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘খারাপ আচরণের কারণে ইরানের সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং নিশ্চিত মৃত্যুর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেসব এলাকা এবং লোকদের লক্ষ্যবস্তু করা হবে যাদের এই মুহূর্ত পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তু করার কথা বিবেচনা করা হয়নি।’

আরও পড়ুন:

বিষয়:

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

বিশ্ব অর্থনীতিতে অশনিসংকেত: দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেলের দাম

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধে যোগ দেবে না জার্মানি

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধে যোগ দেবে না জার্মানি

ইরান প্রতিবেশীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে: ট্রাম্প

ইরান প্রতিবেশীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে: ট্রাম্প

কঠোর সেন্সরশিপের মধ্যে ইসরায়েলে যেভাবে কাজ করছেন বিদেশি সাংবাদিকেরা

কঠোর সেন্সরশিপের মধ্যে ইসরায়েলে যেভাবে কাজ করছেন বিদেশি সাংবাদিকেরা

প্রতিবেশী দেশে হামলা হবে না, নিশ্চিত করল ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী

প্রতিবেশী দেশে হামলা হবে না, নিশ্চিত করল ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী