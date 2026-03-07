Ajker Patrika
ইউরোপ

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধে যোগ দেবে না জার্মানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর লার্স ক্লিংবেইল। ছবি: এএফপি

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর লার্স ক্লিংবেইল। তিনি এই যুদ্ধের আন্তর্জাতিক বৈধতা নিয়েও ‘সন্দেহ’ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, জার্মানি এই সংঘাতের অংশ হবে না।

জার্মান সংবাদমাধ্যম আরএনডিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভাইস চ্যান্সেলর ক্লিংবেইল বলেন, ‘আমি পরিষ্কার করে বলছি—এটি আমাদের যুদ্ধ নয়। আমরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না। বিশ্ব বর্তমানে এমন এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে যেখানে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না।’

ক্লিংবেইল আরও বলেন, ‘আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করতে চাই না যেখানে কেবল “জোর যার মুলুক তার” নীতি কার্যকর থাকবে।’

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষায় প্রস্তুত ইউরোপের ৩ দেশইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষায় প্রস্তুত ইউরোপের ৩ দেশ

তবে ভাইস চ্যান্সেলরের এই অবস্থান জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মের্ৎসের নেওয়া অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। চ্যান্সেলর মের্ৎস এর আগে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সরকার ইরান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে একমত। বিশেষ করে ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি, ইসরায়েলের প্রতি তেহরানের হুমকি এবং প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদে সমর্থনের বিষয়ে মের্ৎস পশ্চিমা মিত্রদের পাশে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর ক্লিংবেইল সরাসরি চ্যান্সেলরের সেই অবস্থানের বিরোধিতা করে আন্তর্জাতিকভাবে আইনের শাসন বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন।

বিষয়:

যুদ্ধজার্মানিসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রইউরোপইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
এলাকার খবর
