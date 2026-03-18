আরও ১২ দেশের ওপর ভিসা বন্ড আরোপ করল ট্রাম্প প্রশাসন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিশ্বের ৫০টি দেশের নাগরিকদের জন্য ১৫ হাজার মার্কিন ডলার জামানত বা বন্ড জমা দেওয়ার বিধান বাধ্যতামূলক করছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। আজ বুধবার মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আগের ৩৮টি দেশের তালিকার সঙ্গে নতুন করে আরও ১২টি দেশকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, আগামী ২ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত ভিসা বন্ড কর্মসূচি কার্যকর হবে। নতুন করে তালিকায় যুক্ত হওয়া ১২টি দেশ হলো কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, জর্জিয়া, গ্রেনাডা, লেসোথো, মরিশাস, মঙ্গোলিয়া, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, পাপুয়া নিউগিনি, সেশেলস ও তিউনিসিয়া। মূলত ব্যবসা (বি-১) এবং পর্যটন (বি-২) ভিসার ক্ষেত্রে এই কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

মার্কিন কর্মকর্তার মতে, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো পর্যটকদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবৈধভাবে অবস্থান ঠেকানো। তিনি জানান, যদি কোনো ব্যক্তি ভিসার মেয়াদ ও বন্ডের শর্ত মেনে নিজ দেশে ফিরে যান অথবা কোনো কারণে ভ্রমণ না করেন, তবে তাঁর জমা দেওয়া ১৫ হাজার ডলার ফেরত দেওয়া হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের দাবি, এই ব্যবস্থার ফলে ইতিমধ্যে ভিসা ওভারস্টে বা অতিরিক্ত সময় অবস্থানের হার কমেছে।

আগে থেকে এই তালিকায় থাকা ৩৮টি দেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান রয়েছে। অন্য দেশগুলো হলো আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বেনিন, বতসোয়ানা, বুরুন্ডি, কাবো ভার্দে, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কোত দিভোয়ার, কিউবা, জিবুতি, ডোমিনিকা, ফিজি, গ্যাবন, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি-বিসাউ, কিরগিজস্তান, মালাউই, মৌরিতানিয়া, নামিবিয়া, নাইজেরিয়া, সাও টোমে ও প্রিন্সিপে, সেনেগাল, তাজিকিস্তান, তানজানিয়া, টোগো, টোঙ্গা, তুর্কমেনিস্তান, টুভালু, উগান্ডা, ভানুয়াতু, ভেনেজুয়েলা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে।

গত বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কঠোর অভিবাসন নীতি অনুসরণ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে গণহারে নির্বাসন, ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল এবং অভিবাসীদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ও অতীতের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করা। এ ছাড়া গত জুনে তিনি জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ১৯টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

