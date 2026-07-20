Ajker Patrika
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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিতরণী মঞ্চে বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দিলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিশ্বকাপের পুরষ্কার বিতরণী মঞ্চে বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দিলেন ট্রাম্প
স্পেন দলগতভাবে বিশ্বকাপ ট্রফি উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেও ট্রাম্প তাদের পাশেই থেকে যান বেশ কিছুটা সময়। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে ভালোবাসেন, তা অনেকের কাছেই একপ্রকার প্রকাশ্য বিষয়। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও তিনি এই ধারা বজায় রেখেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্যামেরার ফ্রেমে যতক্ষণ সম্ভব থাকার চেষ্টা করেন। এমনকি স্পেন যখন মঞ্চে বিশ্বকাপ জয়ের উদযাপনে ব্যস্ত, তখনও তিনি কিছুটা সফলভাবেই ফ্রেমে থেকে যান।

স্পেন অধিনায়ক রদ্রির হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দেওয়ার পর ট্রাম্প ক্যামেরার ফ্রেম ছাড়তে বেশ সময় নেন। প্রথমে রদ্রি সূক্ষ্মভাবে তাঁকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, শেষ পর্যন্ত ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকেও হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং তিনি ট্রাম্পকে সরিয়ে নিয়ে যান।

ঘটনাটি বেশ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। দেখে মনে হচ্ছিল, ট্রাম্প স্পেনের খেলোয়াড়দের সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ জয়ের উদযাপনের অংশ হতে চাইছেন। ট্রাম্পের উপস্থিতিতে রদ্রিকে বেশ অস্বস্তিতে দেখা যায় এবং তিনি তাঁকে এলাকা ছেড়ে সরে যেতে ইঙ্গিত দেন।

তবে এরপরও ট্রাম্প সরে দাঁড়াতে উল্লেখযোগ্য সময় নেন, যার ফলে মঞ্চে স্পেনের উদযাপন কিছুটা বিলম্বিত হয়। শেষ পর্যন্ত ইনফান্তিনো ট্রাম্পের বাহু ধরে তাকে মঞ্চের এক কোণে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানেও ট্রাম্প শেষ স্প্যানিশ খেলোয়াড়টির ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকেন এবং পুরোপুরি সরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনার একটি ভিডিওও প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার ক্রিস্তিয়ান রোমেরো ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে কোনো করমর্দন হয়নি। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

রোববার স্পেন বিশ্বকাপ জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য ট্রাম্প ও ফিফা প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনো মাঠে প্রবেশ করলে দর্শকদের কাছ থেকে জোরালো দুয়োধ্বনিরও মুখে পড়েন তাঁরা। ম্যাচ চলাকালে ট্রাম্প তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইনফান্তিনোর পাশে বসে খেলা উপভোগ করেন। নিউইয়র্কের বাইরে অবস্থিত ভেন্যুতে ৮০ হাজার দর্শকের তারকাখচিত উপস্থিতির সামনে স্পেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করে।

বিষয়:

ফিফাডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রআর্জেন্টিনা ফুটবলস্পেন ফুটবল
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