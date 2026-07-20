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বিশ্বকাপ জয় উদ্‌যাপন করতে গিয়ে স্পেনে ১৩ বছরের কিশোর নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫৪
বিশ্বকাপ জয় উদ্‌যাপন করতে গিয়ে স্পেনে ১৩ বছরের কিশোর নিহত
ছবি: সংগৃহীত

স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের উদ্‌যাপন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সালামাঙ্কা প্রদেশে বিজয় উদ্‌যাপনের সময় একটি ফোয়ারার অংশ ধসে পড়ে ১৩ বছর বয়সী এক কিশোর নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শিশুর পায়ের হাড় ভাঙার আশঙ্কা থাকায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল রোববার গভীর রাতে সালামাঙ্কা প্রদেশের সিউদাদ রদ্রিগো শহরের ঐতিহাসিক আরবোল গোরদো ফোয়ারার ভেতরে শত শত মানুষ স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ উদ্‌যাপন করছিলেন। এ সময় ফোয়ারার একটি অংশ হঠাৎ ভেঙে পড়ে।

সিউদাদ রদ্রিগো সিটি কাউন্সিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেছে, স্প্যানিশ জাতীয় ফুটবল দলের বিশ্বকাপ জয়ের যে আনন্দঘন মুহূর্ত হওয়ার কথা ছিল, তা এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে।

কাস্তিয়া ই লেওন অঞ্চলের জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে, ফোয়ারাধসের ঘটনায় তারা একাধিক ফোনকল পায়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, স্পেনের জয়ের আনন্দে অনেক মানুষ ফোয়ারার ওপর উঠে পড়ায় কাঠামোর একটি অংশ ভেঙে যায়।

ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ, সালামাঙ্কার সিভিল গার্ড, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি চিকিৎসা দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে একটি মোবাইল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) ও একটি বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়।

পরে আহত কিশোরকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাকে বাঁচাতে পারেননি। কাস্তিয়া ই লেওনের আঞ্চলিক সরকার জানিয়েছে, মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের জন্য সিভিল গার্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিহত কিশোরের পরিবারের জন্য মনোসামাজিক সহায়তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

সিটি কাউন্সিল এক বিবৃতিতে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে।

গতকাল বিশ্বকাপের ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের করা একমাত্র গোলে আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জেতে স্পেন। এটি দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা; এর আগে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতকিশোরইউরোপস্পেন
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