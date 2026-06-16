Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেছে: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ জুন ২০২৬, ২০: ১৯
ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেছে: ট্রাম্প
জি-সেভেন সম্মেলনের ফাঁকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার ফ্রান্সে। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কাজেই দেশটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং তার পরবর্তী আলোচনা দ্রুত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে বলে তিনি আশা করছেন।

ফ্রান্সে চলমান জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে আজ মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন ট্রাম্প। এ সময় সাংবাদিকদের এই আশাবাদের কথা জানান তিনি।

মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের সঙ্গে ইতিমধ্যে ডিজিটালি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। শুক্রবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর দুই দেশের মধ্যে শুরু হবে পরবর্তী ধাপের আলোচনা। সমঝোতা স্মারকটির মেয়াদ ৬০ দিন। এই সময়সীমার মধ্যে পরবর্তী ধাপের আলোচনা শেষ করতে হবে।

এ বিষয়ে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, ‘ইরান সফলভাবে আলোচনা শেষ করতে চায়। নিজেদের কাজে ফিরতে চায় তারা এবং সম্পর্কও এখন স্বাভাবিক হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি, এটা (পরবর্তী ধাপের আলোচনা) খুব দ্রুতই সম্পন্ন হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘(আলোচনা) দ্রুত হবে, আবার দীর্ঘায়িতও হতে পারে, তবে (অবস্থা দৃশ্যে মনে হচ্ছে) দ্রুতই আলোচনা সম্পন্ন হবে।’

ইরানের দেখানো কৌশলেই হরমুজ থেকে গোপনে তেল নিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রইরানের দেখানো কৌশলেই হরমুজ থেকে গোপনে তেল নিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বিষয়:

সম্মেলনচুক্তিডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত