ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেছে: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কাজেই দেশটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং তার পরবর্তী আলোচনা দ্রুত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে বলে তিনি আশা করছেন।
ফ্রান্সে চলমান জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে আজ মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন ট্রাম্প। এ সময় সাংবাদিকদের এই আশাবাদের কথা জানান তিনি।
মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের সঙ্গে ইতিমধ্যে ডিজিটালি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। শুক্রবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর দুই দেশের মধ্যে শুরু হবে পরবর্তী ধাপের আলোচনা। সমঝোতা স্মারকটির মেয়াদ ৬০ দিন। এই সময়সীমার মধ্যে পরবর্তী ধাপের আলোচনা শেষ করতে হবে।
এ বিষয়ে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, ‘ইরান সফলভাবে আলোচনা শেষ করতে চায়। নিজেদের কাজে ফিরতে চায় তারা এবং সম্পর্কও এখন স্বাভাবিক হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি, এটা (পরবর্তী ধাপের আলোচনা) খুব দ্রুতই সম্পন্ন হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘(আলোচনা) দ্রুত হবে, আবার দীর্ঘায়িতও হতে পারে, তবে (অবস্থা দৃশ্যে মনে হচ্ছে) দ্রুতই আলোচনা সম্পন্ন হবে।’
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা স্মারক শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে স্বাক্ষরিত হলে ইরানের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ তহবিল গঠনের পথ খুলতে পারে। জেডি ভ্যান্স বলেছেন, তহবিলটি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ নয়; চুক্তি মানা, পরিদর্শন ও পারমাণবিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সুবিধা যুক্ত থাকবে।২৬ মিনিট আগে
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